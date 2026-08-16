Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Επιδειξίας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε 16χρονα κορίτσια σε λεωφορείο στην Κηφισίας

Αυγούστου 29, 2026

  Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026) μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισίας. Ένας άνδρα...

 



Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026) μέσα σε λεωφορείο που διέσχιζε τη λεωφόρο Κηφισίας.

Ένας άνδρας που ήταν μέσα στο λεωφορείο επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με την αστυνομία να σπεύδει στην Κηφισίας όπου ήταν το όχημα και να συλλαμβάνει τον 34χρονο επιδειξία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα κρατητήρια από την ομάδα ΔΙΑΣ σήμερα αναμένεται να περάσει αυτόφωρο, με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ εις βάρος του.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)