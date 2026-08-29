Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Ανυπόστατοι και χωρίς νομικό έρεισμα οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο (με αφορμή το Χωροταξικό)

Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο Ειδικ...



Η απάντηση της Αθήνας ήρθε μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί, που ανέφερε ότι το ελληνικό πλαίσιο για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, που περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια«» για την Τουρκία σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.



Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».



Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη βιομηχανία.Κάνοντας λόγο για «αβάσιμο και απαράδεκτο» ισχυρισμό που δεν έχει «ούτε νομικό έρεισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση», η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο.Ειδικότερα, σε ανακοίνωση για τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει: «Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό».Τι είχε αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου