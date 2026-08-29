Έτσι θα καταλάβεις ότι παρακολουθούν το σπίτι σου κλέφτες... Τα σημεία που πρέπει να δώσεις προσοχή

Σίγουρα θα έχει υπάρξει φορά που θα έχεις ξεκινήσει για κάποιο ταξίδι και θα έχεις ανησυχήσει για το αν το σπίτι σου απειλείται από κάποιον...
Σίγουρα θα έχει υπάρξει φορά που θα έχεις ξεκινήσει για κάποιο ταξίδι και θα έχεις ανησυχήσει για το αν το σπίτι σου απειλείται από κάποιον που το έχει βάλει στο μάτι. Και είναι λογικό μιας και δεν είναι καθόλου απίθανο να έχει γίνει στόχος κλεφτών που ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία να μπουν και να αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα ή ακόμη και χρήματα που θα βρουν μέσα.
Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανόν οι κλέφτες να σου έχουν δώσει ήδη άθελά τους, κάποια σημάδια ότι το σπίτι σου παρακολουθείται και να μπορέσεις να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι σωστή παρατήρηση.
Έτσι θα καταλάβεις ότι παρακολουθούν το σπίτι σου κλέφτες
Είναι αρκετά τα σημάδια ότι το σπίτι σας παρακολουθείται από κλέφτες και μάλιστα για καιρό. Το πιο συνηθισμένο που θα έχεις ενδεχομένως ακούσει είναι κάποιο σημάδι στο κουδούνι. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Αντί να ψάξεις για σημάδι στο κουδούνι, δες καλύτερα σε σημεία που δεν θα πρόσεχες ποτέ όπως η λάμπα που έχεις έξω από την πόρτα σου ή ακόμη και το ίδιο το πόμολο. Μπορεί να έχει κάποιο σημάδι που να δείχνει ότι κάποιος το έχει σημειώσει ως καλό στόχο για το μέλλον.
Δεύτερο σημάδι είναι το να βρίσκεις συχνά (περισσότερο από το παρελθόν) διαφημιστικά φυλλάδια στο χερούλι της πόρτας. Ενδεχομένως να είναι ένα τσεκάρισμα για το αν λείπεις για μέρες από το σπίτι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό όταν λείπεις να λες σε κάποιον γείτονα να αδειάζει το γραμματοκιβώτιό σου ή ό,τι διαφημιστικό φυλλάδιο υπάρχει στην πόρτα σου. Οι ξαφνικές κλήσεις από άγνωστο αριθμό θα πρέπει επίσης να σε προβληματίσουν καθώς ίσως κάποιος προσπαθεί να εντοπίσει αν και πότε βρίσκεσαι στο σπίτι σου.
Τέλος, μην αμελείς να φτιάχνεις όποια λάμπα καίγεται ή φαίνεται να έχει κάποια βλάβη στην εξώπορτα. Είναι ένα σημάδι (εκτός αν πράγματι κάηκε) ότι πιθανόν κάποιος προετοιμάζει τον περιβάλλοντα χώρο για κλοπή. Σε κάθε περίπτωση έχει τα μάτια σου ανοιχτά και αν παρατηρήσεις κάτι παράξενο ή ασυνήθιστα ύποπτο, ενημέρωσε την αστυνομία.
Είναι αρκετά τα σημάδια ότι το σπίτι σας παρακολουθείται από κλέφτες και μάλιστα για καιρό. Το πιο συνηθισμένο που θα έχεις ενδεχομένως ακούσει είναι κάποιο σημάδι στο κουδούνι. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Αντί να ψάξεις για σημάδι στο κουδούνι, δες καλύτερα σε σημεία που δεν θα πρόσεχες ποτέ όπως η λάμπα που έχεις έξω από την πόρτα σου ή ακόμη και το ίδιο το πόμολο. Μπορεί να έχει κάποιο σημάδι που να δείχνει ότι κάποιος το έχει σημειώσει ως καλό στόχο για το μέλλον.
Δεύτερο σημάδι είναι το να βρίσκεις συχνά (περισσότερο από το παρελθόν) διαφημιστικά φυλλάδια στο χερούλι της πόρτας. Ενδεχομένως να είναι ένα τσεκάρισμα για το αν λείπεις για μέρες από το σπίτι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό όταν λείπεις να λες σε κάποιον γείτονα να αδειάζει το γραμματοκιβώτιό σου ή ό,τι διαφημιστικό φυλλάδιο υπάρχει στην πόρτα σου. Οι ξαφνικές κλήσεις από άγνωστο αριθμό θα πρέπει επίσης να σε προβληματίσουν καθώς ίσως κάποιος προσπαθεί να εντοπίσει αν και πότε βρίσκεσαι στο σπίτι σου.
Τέλος, μην αμελείς να φτιάχνεις όποια λάμπα καίγεται ή φαίνεται να έχει κάποια βλάβη στην εξώπορτα. Είναι ένα σημάδι (εκτός αν πράγματι κάηκε) ότι πιθανόν κάποιος προετοιμάζει τον περιβάλλοντα χώρο για κλοπή. Σε κάθε περίπτωση έχει τα μάτια σου ανοιχτά και αν παρατηρήσεις κάτι παράξενο ή ασυνήθιστα ύποπτο, ενημέρωσε την αστυνομία.
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