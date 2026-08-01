Δραματική έκκληση της Πυροσβεστικής στον κόσμο να ακολουθεί πιστά το 112...! Αναντιμετώπιστη πλέον η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό!

Τεράστιες φλόγες υψώνονται δεκάδες μέτρα και οπισθοχωρούν οι πυροσβέστες μπροστά την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό που έχει αποκτήσει χαρακτηρι...

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο το να επιχειρήσουν.Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις απειλούν ιδιαίτερα την περιοχή Αγία Παρασκευή, έξω από το Πόρτο Γερμενό. Ο δρόμος έχει κλείσει, κάτοικοι φεύγουν από το σημείο, ενώ οπισθοχωρούν και οι δυνάμεις.Στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν τις τελευταίες μέρες στα πολλαπλά μέτωπα των πυρκαγιών αναφέρθηκε ο Γιάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.Μιλώντας στην ΕΡΤ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις εντολές του 112 τονίζοντας πως πάντα θα εκδίδονται έγκαιρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι πολίτες.Όσον αφορά τους ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που πνέουν, ο κ. Αρτοποιός είπε χαρακτηριστικά, πως τον ενημέρωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στα πεδία των πυρκαγιών πως «δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες από τα πυροσβεστικά οχήματα».Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, επανέλαβε πως είναι σε ετοιμότητα και όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, πραγματοποιούν ρίψεις νερού ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει συνεχής συνεργασία της Πυροσβεστικής με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ανοίξουν δρόμοι και να πλησιάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα μέτωπα οι πυροσβέστες.