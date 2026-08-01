Αυτά παθαίνεις με Αριστερά... Μετά την Ιταλία και η Δανία ζητά την αποβολή της Ισπανίας του Σάντσεθ από τη Σένγκεν!

Μετά την Μελόνι και η πρωθυπουργός της Δανίας ρίχνει πόρτα στην Ισπανία του αριστερού Σάντσεθ! Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσ...





Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει όλα τα πιθανά μέτρα για να αποτρέψει μια επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αναστολής της Ισπανίας από τον χώρο Σένγκεν.Σε γραπτή δήλωση, την οποία μεταδίδουν τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης Berlingske, TV2 και DR, η Φρέντερικσεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα μεταναστευτική κρίση.«Η ΕΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συνεργασίας Σένγκεν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, προσθέτοντας ότι «η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία».Η Φρέντερικσεν πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η λήψη αποφασιστικών μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015.Η έκκληση έρχεται μετά την ανακοίνωση των ισπανικών αρχών ότι περίπου 49.000 μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα σε μόλις 24 ώρες, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά επεισόδια στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κατάσταση ως παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας και ανακοίνωσε επιταχυνόμενες επιστροφές μεταναστών σε συνεργασία με το Μαρόκο.Η μαζική εισροή έχει πυροδοτήσει νέες πολιτικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές χώρες έχουν ζητήσει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και η Γαλλία έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά της σύνορα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει υποστήριξη προς την Ισπανία μέσω του Frontex και διπλωματικής συνεργασίας με το Μαρόκο.Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ένα κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει προσωρινά ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα λόγω σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, αλλά η αναστολή μιας χώρας από τη ζώνη Σένγκεν είναι μια πολύ πιο περίπλοκη νομική διαδικασία και δεν προβλέπεται ως τυπικό μέτρο έκτακτης ανάγκης.Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναστέλλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, όπως ισχύει βάσει της Συνθήκης Σένγκεν, εξαιτίας της κρίσης στην Θέουτα με την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών.Ήδη από χθες Πέμπτη, πρώτη ημέρα της κρίσης, η Ιταλία είχε επικρίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο -με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αλλά και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι- τις κινήσεις της Ισπανίας προειδοποιώντας με αναστολή της Σένγκεν.«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.