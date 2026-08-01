Πτώση της Αμμοχώστου 1571: Η αρχή της Οθωμανικής κατοχής στην Κύπρο

Στις 1 Αυγούστου 1571, Ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς, με την παράδοση της Αμμοχώστου. Η Δ΄ Βενετοτουρκικός Πόλ...









Χάρτης με τα τείχη της Λευκωσίας



Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου



Τόσο ήταν το μέγεθος της σφαγής και της λεηλασίας στη Λευκωσία, που τα νέα διαδόθηκαν στις άλλες πόλεις και λόγω φόβου, λίγες μέρες αργότερα ο Μουσταφά κατέλαβε την Κερύνεια χωρίς να χρειαστεί να ρίξει ούτε έναν πυροβολισμό. Η Αμμόχωστος, όμως, αντιστάθηκε και αμύνθηκε ηρωικά από το Σεπτέμβριο του 1570 μέχρι τη 1 Αυγούστου του 1571.









Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου



Η πτώση της Αμμοχώστου σηματοδότησε την αρχή της Οθωμανικής κατοχής στην Κύπρο. Ένα μήνα αργότερα, οι ναυτικές δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας, (που αποτελείτο κυρίως από ενετικά, ισπανικά, και παπικά πλοία υπό την αρχηγία του Δον Ιωάννη της Αυστρίας) νίκησαν τον τουρκικό στόλο στην Ναυμαχία της Ναυπάκτου σε μια από τις αποφασιστικές μάχες της παγκόσμιας ιστορίας. Η νίκη επί των Τούρκων, ωστόσο, ήρθε πολύ αργά για να βοηθήσει την Κύπρο, και έτσι οι Έλληνες στο νησί παρέμειναν υπό οθωμανική κατοχή για τους επόμενους τρεις αιώνες.

Η Δ΄ Βενετοτουρκικός Πόλεμος ξέσπασε το 1570 με την Οθωμανική εισβολή στην Κύπρο, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1571 όταν έπεσε η πόλη της Αμμοχώστου στα χέρια των Οθωμανών, και ξεκίνησε η Οθωμανική κατοχή που διήρκεσε μέχρι το 1878.[1] Ο πόλεμος συνεχίστηκε στη θάλασσα, με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, αλλά έληξε το 1573 όταν η Βενετία συνήψε ειρήνη με τους Οθωμανούς.ΙστορικόΚαθ’ όλη την περίοδο της Ενετοκρατίας (1489-1571), Οθωμανοί Τούρκοι κατά βούληση εισέβαλαν και με επιδρομές λεηλατούσαν την Ενετοκρατούμενη Κύπρο. Το 1489, το πρώτο έτος της Ενετικής κατοχής, οι Τούρκοι επιτέθηκαν στην χερσόνησο της Καρπασίας, προκαλώντας μεγάλες λεηλασίες και αρπάζοντας αιχμαλώτους που αργότερα πωλούσαν ως σκλάβους.Το 1539 ο τουρκικός στόλος επιτέθηκε και κατέστρεψε τη Λεμεσό. Φοβούμενοι τη συνεχώς διευρυνόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ενετοί οχύρωσαν την Αμμόχωστο, τη Λευκωσία και την Κερύνεια, αλλά οι περισσότερες άλλες πόλεις ήταν εύκολη λεία.[1]Η ΕισβολήΤο καλοκαίρι του 1570, οι Τούρκοι εισέβαλαν και πάλι, αλλά αυτή τη φορά με μια μεγάλης κλίμακας εισβολή και όχι με επιδρομή. Περίπου 60.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων ιππικού και πυροβολικού, υπό τη διοίκηση του Λάλα Μουσταφά Πασά, αποβιβάστηκαν αμαχητί κοντά στη Λεμεσό στις 2 Ιουλίου 1570, πορεύθηκαν και πολιόρκησαν τη Λευκωσία.Τη μέρα που έπεσε η πόλη της Λευκωσίας (9 Σεπτεμβρίου 1570) 20.000 Λευκωσιάτες εκτελέσθηκαν, κάθε εκκλησία, δημόσιο κτίριο, καταστράφηκαν και το παλάτι λεηλατήθηκε, ενώ γυναίκες και παιδιά πηδούσαν από τα ψηλά τείχη πάνω στις μυτερές και σκληρές πέτρες της τάφρου για να σκοτωθούν ούτως ώστε να μην γίνουν σκλάβοι ή να βρεθούν στα χαρέμια των Οθωμανών. Σφαγές και βασανισμοί άμαχων είχαν συνεχιστεί για ακόμη τρεις μέρες.