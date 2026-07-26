Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO – Ομόφωνα η ιστορική απόφαση

Ιστορική απόφαση για τον Όλυμπο έλαβε η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, της UNESCO, στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας...
Ιστορική απόφαση για τον Όλυμπο έλαβε η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, της UNESCO, στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
Μετά από ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Σημειώνεται πως ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Με αυτή την απόφαση επισφραγίζεται η διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού.
Υπενθυμίζεται πως περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Για τους τοπικούς φορείς η ένταξη του στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και προειδοποίηση αφού θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση. Βάσει της διεθνούς σύμβασης της UNESCO, τα μνημεία που εγγράφονται στον κατάλογο αποκτούν καθεστώς προστατευόμενης περιοχής.
BREAKING!
New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: The wider area of Mount Olympus, #Greece
https://t.co/iO4B0Cjg9u #48WHC pic.twitter.com/X82hQYF7or— UNESCO (@UNESCO) July 26, 2026
Ο «τόπος των αθανάτων» όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα.
Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από ειδικούς του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες σειρά εντατικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της συνόδου. Οι συντονισμένες αυτές προσπάθειες οδήγησαν στην ένταξη του Ολύμπου στον σχετικό κατάλογο της UNESCO, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χώρα, καθώς ενισχύει την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική της προοπτική.
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός τόπου ο οποίος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, της φύσης και της οικουμενικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διαφύλαξή του, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η εγγραφή συμπυκνώνει, με μοναδικό τρόπο, την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που, μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένει το αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολυμπίων Θεών, και ενός πολυδιάστατου και “δραματικού” τοπίου, εμπνέοντας δέος και σεβασμό και συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τη σκέψη, την τέχνη, τις επιστήμες και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία.
Οι χαρακτηρισμοί του Ολύμπου στα έργα του Ομήρου -«πολύπτυχος», για τις πολυάριθμες κορυφές του, «μακρός», που δεσπόζει επιβλητικά στον ορίζοντα, «νιφόεις» χιονοσκεπής, «πολυδειράς» για τις πολλές χαράδρες του- αποτέλεσαν την αφετηρία αυτής της διαχρονικής έμπνευσης. Η εικόνα του Ολύμπου, όπως αποτυπώθηκε από την ποιητική ιδιοφυΐα του Ομήρου, πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες, παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, προκαλώντας το ίδιο συναίσθημα θαυμασμού και σεβασμού στον σύγχρονο επισκέπτη. Θερμές ευχαριστίες προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο, για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προς τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επιστημονική κατάρτιση, η αφοσίωση και η άριστη συνεργασία τους οδήγησαν στην επίτευξη του κοινού στόχου της εγγραφής, μιας πολυσήμαντης επιτυχίας που μας κάνει όλους περήφανους».
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