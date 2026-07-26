«Πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς να κλέψει;» Αμφισβητεί την εκδοχή η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης...

Την εκδοχή ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί η δικηγόρος της οικογένειάς της, Μαριζάνα ...



Η δικηγόρος σκιαγραφεί στο protothema.gr την προσωπικότητα της 41χρονης, κάνοντας λόγο για μια γυναίκα με έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση, η οποία, όπως αναφέρει, μετά το τέλος της εργασίας της έσπευδε να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη.



Η δικηγόρος σκιαγραφεί στο protothema.gr την προσωπικότητα της 41χρονης, κάνοντας λόγο για μια γυναίκα με έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση, η οποία, όπως αναφέρει, μετά το τέλος της εργασίας της έσπευδε να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

H δικηγόρος της οικογένειάς της, Μαριζάνα Κικίρη



«Ήταν μια γυναίκα με έντονο εθελοντικό έργο. Τελείωνε τη βάρδιά της και έτρεχε να μοιράσει γεύματα. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη δουλειά της. Ήταν μια γλυκύτατη και καλόσυνατη κοπέλα», αναφέρει. Η ίδια απορρίπτει το ενδεχόμενο η παρουσία της 41χρονης στο σπίτι να συνδεόταν με απόπειρα ληστείας και θέτει ερωτήματα σχετικά με την ώρα, την εμφάνισή της αλλά και τη σωματική της διάπλαση.



«Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».



Κατά τη δικηγόρο, επομένως, η εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη. Εκτιμά, μάλιστα, ότι κρίσιμα στοιχεία μπορεί να προκύψουν από την εργαστηριακή διερεύνηση των ευρημάτων και ιδιαίτερα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.



«Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει η Μαριζάνα Κικίρη.

Την εκδοχή ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί η δικηγόρος της οικογένειάς της, Μαριζάνα Κικίρη, μετά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι θεώρησε πως είχε απέναντί του κλέφτη και τη μαχαίρωσε.