Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS o 21χρονος ύποπτος για τη φονική επίθεση σε εκδήλωση του Pride

Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού Κρτάτους, αναζητά από χθες το βράδυ η...



Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.



Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. «Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».



Το περιοδικό FOCUS μεταδίδει ότι ειδικές δυνάμεις παρακολουθούν ιδιαίτερα σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του μετρό, καθώς και τα σύνορα της χώρας, ενώ οι γερμανικές αρχές ενημερώνουν τις γειτονικές χώρες και δεν αποκλείουν ο Αμπντούλ Μπαλούτ να είχε συνεργό.