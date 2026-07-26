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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ελλαδάρα...!!! Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ελληνικά χέρια... Νίκη επί της Ουγγαρίας στον τελικό!

Ιουλίου 26, 2026

   Στο Σίδνευ μπροστά σε μια εξέδρα γαλανόλευκη που είχαν δημιουργήσει οι ομογενείς μας ο μεγάλος τελικός για το World Cup ήταν δική μας υπό...

  


Στο Σίδνευ μπροστά σε μια εξέδρα γαλανόλευκη που είχαν δημιουργήσει οι ομογενείς μας
ο μεγάλος τελικός για το World Cup ήταν δική μας υπόθεση!

Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών! 

Η γαλανόλευκη έδειχνε πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και 18ο συνολικά! Και το έκανε...

Νικήσαμε στον τελικό τους Ούγγρους με 15-14 μετά από ένα ματς θρίλερ που πήγαινε πόντο πόντο...

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχαμε ηττηθεί και στους 5 τελικούς που είχαμε φτάσει και κατακτούσαμε το ασημένιο μετάλλιο

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