Ελλαδάρα...!!! Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ελληνικά χέρια... Νίκη επί της Ουγγαρίας στον τελικό!

Στο Σίδνευ μπροστά σε μια εξέδρα γαλανόλευκη που είχαν δημιουργήσει οι ομογενείς μας ο μεγάλος τελικός για το World Cup ήταν δική μας υπό...
Στο Σίδνευ μπροστά σε μια εξέδρα γαλανόλευκη που είχαν δημιουργήσει οι ομογενείς μας
ο μεγάλος τελικός για το World Cup ήταν δική μας υπόθεση!
Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών!
Η γαλανόλευκη έδειχνε πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και 18ο συνολικά! Και το έκανε...
Νικήσαμε στον τελικό τους Ούγγρους με 15-14 μετά από ένα ματς θρίλερ που πήγαινε πόντο πόντο...
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχαμε ηττηθεί και στους 5 τελικούς που είχαμε φτάσει και κατακτούσαμε το ασημένιο μετάλλιο
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