Ελλαδάρα...!!! Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ελληνικά χέρια... Νίκη επί της Ουγγαρίας στον τελικό!

Στο Σίδνευ μπροστά σε μια εξέδρα γαλανόλευκη που είχαν δημιουργήσει οι ομογενείς μας ο μεγάλος τελικός για το World Cup ήταν δική μας υπό...

Νικήσαμε στον τελικό τους Ούγγρους με 15-14 μετά από ένα ματς θρίλερ που πήγαινε πόντο πόντο...





Η γαλανόλευκη έδειχνε πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και 18ο συνολικά! Και το έκανε...Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχαμε ηττηθεί και στους 5 τελικούς που είχαμε φτάσει και κατακτούσαμε το ασημένιο μετάλλιο