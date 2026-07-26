Patriot: Το σχέδιο αναβάθμισης με επίκεντρο τα νέα βλήματα ACE – Ο καίριος ρόλος του battle proven συστήματος στον αντιαεροπορικό θόλο

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει σήμερα ένα από τα πλέον αξιόπιστα και επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα Patriot στην Ευρώπη. Η αξία τους ...





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Τα νέα βλήματα ACE αλλάζουν τα δεδομένα



Ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται το νέο PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector), το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από το ΓΕΕΘΑ για την αναβάθμιση των Patriot. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin προκειμένου να δρομολογηθεί το σχετικό πρόγραμμα.



Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή απέδειξαν ότι ακόμη και τα πλέον προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με σοβαρή πρόκληση όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μαζικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιτυχής αναχαίτιση, αλλά και η δυνατότητα διατήρησης μεγάλου αποθέματος πυραύλων ώστε το σύστημα να συνεχίσει να επιχειρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Το PAC-3 ACE σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Σύμφωνα με τη Lockheed Martin, θα προσφέρει υψηλές επιχειρησιακές επιδόσεις με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τον σημερινό PAC-3 MSE, ενώ θα είναι πλήρως συμβατό με τις αναβαθμισμένες συστοιχίες Patriot και το σύστημα διοίκησης μάχης IBCS.



Το νέο βλήμα θα μπορεί να αντιμετωπίζει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς, πυραύλους cruise, αεροσκάφη και UAV, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τον PAC-3 MSE και δίνοντας στους χειριστές τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε φορά τον καταλληλότερο αναχαιτιστή ανάλογα με την απειλή.



Για το ΓΕΕΘΑ, η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα σχεδιάζει την αεράμυνά της απέναντι σε σενάρια επιθέσεων κορεσμού και όχι σε μεμονωμένες αναχαιτίσεις. Η δυνατότητα προμήθειας μεγαλύτερου αριθμού βλημάτων με χαμηλότερο κόστος θεωρείται κρίσιμη, καθώς αυξάνει την αντοχή της αεράμυνας σε επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση του αμυντικού προϋπολογισμού.





Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει σήμερα ένα από τα πλέον αξιόπιστα και επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα Patriot στην Ευρώπη. Η αξία τους αποδείχθηκε όχι μόνο μέσα από δεκάδες εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις, αλλά κυρίως από την αποστολή της ελληνικής συστοιχίας στη Σαουδική Αραβία, όπου εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια προστατεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε μία από τις πλέον ασταθείς περιοχές του κόσμου.Η ανάπτυξη της ελληνικής δύναμης αποτέλεσε την πρώτη αποστολή πραγματικής επιχειρησιακής ετοιμότητας ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος εκτός συνόρων. Οι επιτυχείς αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων στα μέσα Μαρτίου, η κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις αρχές Απριλίου, αλλά και οι χθεσινές επιτυχείς εμπλοκές σε βαλλιστικούς πυραύλους και UAV επιβεβαίωσαν στην πράξη τις δυνατότητες τόσο του συστήματος όσο και των ελληνικών πληρωμάτων.Η εμπειρία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμη από το ΓΕΕΘΑ, καθώς προσέφερε επιχειρησιακά συμπεράσματα που δύσκολα μπορούν να προκύψουν ακόμη και μέσα από τις πλέον απαιτητικές ασκήσεις. Παράλληλα, ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα: η αποτελεσματικότητα ενός αντιαεροπορικού συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του, αλλά και από την επάρκεια των διαθέσιμων αναχαιτιστών σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.