SPIKE παντού κι έτοιμοι για ΝΤΟΥ! Νέα δεδομένα σε Έβρο και Αιγαίο - Το νέο πλέγμα πυρός σε ξηρά, αέρα και θάλασσα για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων φάσεων του προγράμματος SPIKE στις Ένοπλες Δυνάμεις, που περιλάμβανε την παραλαβή των συστημάτων, την εγκα...



Νέα δεδομένα σε Έβρο και Αιγαίο



Η επιχειρησιακή αξία των Spike NLOS είναι ιδιαίτερα μεγάλη για το ελληνικό περιβάλλον. Στον Έβρο μπορούν να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις του πεδίου επιχειρήσεων, προσβάλλοντας τεθωρακισμένους σχηματισμούς, πυροβολικό, κινητά κέντρα διοίκησης ή άλλους στόχους υψηλής αξίας πριν ακόμη προσεγγίσουν τις ελληνικές γραμμές άμυνας.



Στο Ανατολικό Αιγαίο, οι δυνατότητες του συστήματος αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών και η ανάγκη ταχείας αντίδρασης καθιστούν τους Spike NLOS ιδανικό εργαλείο αποτροπής.



Μονάδες εγκατεστημένες σε νησιά μπορούν να προσβάλουν αποβατικά μέσα, συγκεντρώσεις δυνάμεων, παράκτιες εγκαταστάσεις ή άλλους κρίσιμους στόχους χωρίς να απαιτείται άμεση οπτική επαφή. Ο Spike NLOS επιτρέπει την εμπλοκή στόχων πέρα από τον οπτικό ορίζοντα, αξιοποιώντας εικόνα που μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ηλεκτροοπτικής και υπέρυθρης κεφαλής του πυραύλου.



Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει στόχο ακόμη και κατά τη διάρκεια της πτήσης, να επιλέξει διαφορετικό σημείο πρόσκρουσης ή ακόμη και να ακυρώσει την αποστολή εφόσον το απαιτούν οι επιχειρησιακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι πιθανότητες παράπλευρων απωλειών, ενώ αυξάνεται θεαματικά η ευελιξία στο πεδίο της μάχης.



Όχι μόνο αντιαρματικό όπλο



Παρά το γεγονός ότι οι Spike έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως αντιαρματικά συστήματα, στην πραγματικότητα οι δυνατότητές τους είναι πολύ ευρύτερες.



Οι πύραυλοι μπορούν να προσβάλουν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, αποβατικά μέσα, ταχύπλοα σκάφη, θέσεις πυροβολικού, αντιαεροπορικά συστήματα, κινητά κέντρα διοίκησης αλλά και κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.



Αυτό σημαίνει ότι κάθε εκτοξευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα αποστολών, μετατρέποντας τις μονάδες που τον διαθέτουν σε μέσα ακριβείας με δυνατότητα άμεσης αντίδρασης απέναντι σε διαφορετικές μορφές απειλής.



Δεν είναι τυχαίο ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε όπλα αυτού του τύπου. Η εμπειρία από τις πρόσφατες συγκρούσεις έχει αποδείξει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και καταστροφής στόχων υψηλής αξίας σε μεγάλες αποστάσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη μιας αναμέτρησης.



Η πρώτη διακλαδική οικογένεια πυραύλων



Η επιχειρησιακή σημασία του προγράμματος δεν περιορίζεται στον Στρατό Ξηράς. Αντίθετα, οι επίγειοι εκτοξευτές αποτελούν μόνο το πρώτο κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος επεκτείνεται ταυτόχρονα στην Αεροπορία Στρατού και στο Πολεμικό Ναυτικό.



Έτσι δημιουργείται για πρώτη φορά μια κοινή οικογένεια κατευθυνόμενων πυραύλων, με διαφορετικές εκδόσεις αλλά κοινή φιλοσοφία χρήσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης.



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για το νέο διακλαδικό δόγμα που επιχειρούν να εφαρμόσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπου η πληροφορία από αισθητήρες και μη επανδρωμένα συστήματα μετατρέπεται σχεδόν άμεσα σε πυρά ακριβείας, ανεξάρτητα από το αν ο φορέας βρίσκεται στη στεριά, στον αέρα ή στη θάλασσα.



Apache: Δυνατότητα κρούσης πέρα από τον ορίζοντα



Το δεύτερο μεγάλο σκέλος του προγράμματος αφορά την Αεροπορία Στρατού και συγκεκριμένα τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A Apache, τα οποία αποκτούν μια εντελώς νέα επιχειρησιακή διάσταση.



Παράλληλα με το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελικοπτέρων, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού που θα επιτρέψει την πιστοποίηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των Spike NLOS. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σταδιακά, ώστε τα πρώτα ελικόπτερα να αποκτήσουν τη δυνατότητα μεταφοράς και εκτόξευσης των νέων πυραύλων.



Η εξέλιξη αυτή αναβαθμίζει θεαματικά τις δυνατότητες των Apache. Μέχρι σήμερα, ο βασικός οπλισμός κρούσης των ελληνικών επιθετικών ελικοπτέρων ήταν οι AGM-114 Hellfire, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό όπλο κατά τεθωρακισμένων και άλλων στόχων επιφανείας. Ωστόσο, οι Spike NLOS εισάγουν μια διαφορετική επιχειρησιακή φιλοσοφία, καθώς προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης και δυνατότητα προσβολής στόχων χωρίς το πλήρωμα να διαθέτει άμεση οπτική επαφή.



Ο κυβερνήτης του Apache θα μπορεί να λαμβάνει εικόνα από τον αισθητήρα του ίδιου του πυραύλου, να διορθώνει την πορεία του κατά την πτήση, να αλλάζει στόχο ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση ή να ακυρώνει την αποστολή εφόσον οι συνθήκες μεταβληθούν.



Πρόκειται για δυνατότητες που αυξάνουν σημαντικά την επιβιωσιμότητα του ελικοπτέρου, καθώς του επιτρέπουν να επιχειρεί εκτός της εμβέλειας πολλών εχθρικών αντιαεροπορικών συστημάτων και ταυτόχρονα να διατηρεί υψηλή αποτελεσματικότητα.



Για το περιβάλλον του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι χρόνοι αντίδρασης είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, η επιχειρησιακή αξία των Apache με Spike NLOS αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική.



Νέα εποχή για τις κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού



Το πρόγραμμα όμως δεν περιορίζεται στον Στρατό Ξηράς και στην Αεροπορία Στρατού. Το Πολεμικό Ναυτικό προχωρά παράλληλα στην ενσωμάτωση των ναυτικών εκδόσεων των SPIKE στις τέσσερις κανονιοφόρους κλάσης «ΜΑΧΗΤΗΣ», οι οποίες αποτελούν μία από τις πλέον δραστήριες μονάδες του Στόλου στο Ανατολικό Αιγαίο.



Οι εργασίες εγκατάστασης των εκτοξευτών και των απαραίτητων ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν ολοκληρωθεί , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, εντός του φθινοπώρου και έως τα τέλη του 2026 αναμένεται να παραδοθούν και τα πρώτα βλήματα, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικές δοκιμές και η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση του νέου οπλισμού.



Οι κανονιοφόροι επιχειρούν σχεδόν καθημερινά στις περιοχές υψηλού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος του Ανατολικού Αιγαίου. Το μικρό τους εκτόπισμα, η ευελιξία τους και η δυνατότητα επιχειρήσεων κοντά στις ακτές τις καθιστούν ιδανικές πλατφόρμες για την αξιοποίηση ενός όπλου όπως ο Spike.



Με την ένταξη των νέων πυραύλων αποκτούν δυνατότητα προσβολής τόσο θαλάσσιων όσο και χερσαίων στόχων μεγάλης αξίας, αυξάνοντας σημαντικά την ισχύ πυρός τους χωρίς να απαιτείται η παρουσία μεγαλύτερων μονάδων επιφανείας.



Στην πράξη, μία κανονιοφόρος θα μπορεί να επιτηρεί μια περιοχή, να λαμβάνει στοιχεία στόχευσης από αισθητήρες ή άλλα μέσα και να εκτελεί άμεσα πλήγμα ακριβείας, λειτουργώντας ως ένας ιδιαίτερα ευέλικτος πολλαπλασιαστής ισχύος για τον Στόλο.



Τα Mark V αποκτούν δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος



Ανάλογη είναι και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων των τεσσάρων σκαφών Ειδικού Πολέμου Mark V. Τα δύο πρώτα σκάφη έχουν ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εγκατάστασης των νέων συστημάτων, ενώ αντίστοιχες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στα δύο τελευταία.



Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, η παράδοση των βλημάτων αναμένεται έως τα τέλη του έτους. Η προσθήκη των SPIKE αλλάζει ριζικά τον επιχειρησιακό ρόλο των Mark V. Μέχρι σήμερα αποτελούσαν κυρίως πλατφόρμες ταχείας μεταφοράς ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, παρέχοντας πυρά υποστήριξης με πολυβόλα και βομβιδοβόλα.



Με την ένταξη των νέων πυραύλων αποκτούν για πρώτη φορά δυνατότητα προσβολής στόχων υψηλής αξίας από μεγάλες αποστάσεις, πριν ακόμη οι ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων προσεγγίσουν την περιοχή της επιχείρησης.



Σε ένα πιθανό σενάριο αμφίβιας επιχείρησης, τα Mark V θα μπορούν να εξουδετερώνουν παράκτιες θέσεις, σταθμούς διοίκησης, αντιαποβατικά μέσα ή άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις, δημιουργώντας ασφαλέστερες συνθήκες για την αποστολή των καταδρομικών ομάδων. Πρόκειται για δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις και η οποία αυξάνει σημαντικά την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών τους.



Μια νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία



Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος δεν είναι μόνο η αύξηση της ισχύος πυρός. Για πρώτη φορά οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν μια κοινή οικογένεια κατευθυνόμενων πυραύλων, η οποία χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία Στρατού.



Η κοινή φιλοσοφία χρήσης, η αξιοποίηση των ίδιων δικτυοκεντρικών πληροφοριών και η δυνατότητα συνεργασίας με UAV και άλλα μέσα επιτήρησης δημιουργούν ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο η πληροφορία μετατρέπεται άμεσα σε πυρά ακριβείας, ανεξάρτητα από τον φορέα που θα αναλάβει την αποστολή.

Η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών των Spike NLOS σταδιακά ολοκληρώνεται και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των συστημάτων στις μονάδες του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να διευρύνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους.Παράλληλα, το επόμενο σημαντικό ορόσημο του προγράμματος τοποθετείται έως τα τέλη του έτους όταν αναμένεται να αρχίσει η παράδοση των βλημάτων που προορίζονται για τις τέσσερις κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και τα τέσσερα σκάφη Ειδικού Πολέμου Mark V.Την ίδια ώρα προχωρά και η διαδικασία ενσωμάτωσης των Spike NLOS στα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A Apache της Αεροπορίας Στρατού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κατά πολύ την προμήθεια ενός ακόμη κατευθυνόμενου πυραύλου.Για πρώτη φορά οι τρεις Κλάδοι των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποκτούν όπλα της ίδιας οικογένειας, με κοινή επιχειρησιακή φιλοσοφία, κοινή λογική υποστήριξης και δυνατότητα αξιοποίησης των ίδιων δικτυοκεντρικών πληροφοριών.Στην πράξη δημιουργείται ένα ενιαίο πλέγμα πυρών που θα εκτείνεται από τον Έβρο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια.Από τον Αυλώνα στις μονάδες πρώτης γραμμήςΤο πρώτο μεγάλο βήμα αφορά τα επίγεια συστήματα Spike NLOS του Στρατού Ξηράς. Τους τελευταίους μήνες, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, πραγματοποιείται η εκπαίδευση των πρώτων ελληνικών πληρωμάτων, τα οποία εκπαιδεύονται τόσο στη λειτουργία του συστήματος όσο και στη συνολική φιλοσοφία χρήσης ενός όπλου που θεωρείται από τα πλέον αποτελεσματικά στην κατηγορία του.Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στον χειρισμό του εκτοξευτή και στις διαδικασίες βολής. Τα στελέχη εκπαιδεύονται στη συνεργασία με μέσα επιτήρησης, στην αξιοποίηση πληροφοριών από UAV, στην αναγνώριση και ιεράρχηση στόχων, αλλά και στη διαχείριση σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων, όπου απαιτείται άμεση λήψη αποφάσεων και ταχεία εκτέλεση πυρών.Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ξεκινά ουσιαστικά και η επιχειρησιακή ανάπτυξη των συστημάτων. Τα συστήματα θα ενταχθούν σε Μονάδες του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες οι δυνατότητες των Spike NLOS μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό.