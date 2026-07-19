Δέκα μέτρα ψώνιο ο Μακάριος! Ενώ ήταν ζωντανός είχε παραγγείλει ο ίδιος τεράστιο άγαλμα για τον εαυτόν του

Βρισκόταν μέχρι πριν από 10-12 χρόνια περίπου μπροστά από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου... Το άγαλμα, ύψους διώροφης οικοδομής, ήταν «δημοφιλέ...



Βρισκόταν μέχρι πριν από 10-12 χρόνια περίπου μπροστά από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου... Το άγαλμα, ύψους διώροφης οικοδομής, ήταν «δημοφιλές» μεταξύ των εκατοντάδων τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή καθημερινά.













Ωστόσο ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος αποφάσισε τη μετακίνησή του, λόγω του υπερβολικού του μεγέθους, και την αντικατάστασή του με μαρμάρινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που ήδη τοποθετήθηκε μπροστά στην Αρχιεπισκοπή.









Τί πρέπει να συμπληρώσουμε για να ολοκληρωθεί η είδηση; Ωστόσο ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος αποφάσισε τη μετακίνησή του, λόγω του υπερβολικού του μεγέθους, και την αντικατάστασή του με μαρμάρινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που ήδη τοποθετήθηκε μπροστά στην Αρχιεπισκοπή.Τί πρέπει να συμπληρώσουμε για να ολοκληρωθεί η είδηση;





Ο Μακάριος, ήταν ακόμη ζωντανός, όταν παρήγγειλε το θεόρατο άγαλμα στον Κύπριο καλλιτέχνη Νίκο Κοτζαμάνη, όμως δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο.



Του βγήκε βέβαια μεγαλύτερο αφού από 7 μέτρα που ήταν η παραγγελία, έφτασε τα 10 μέτρα, όσο δηλαδή τρείς όροφοι και 12 τόνους βάρος!





Να σημειώσουμε πως ο Μακάριος ήταν εν ζωή όταν ενέκρινε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του τάφου του! Ζωντανός επίσης προσυπέγραψε από το βήμα του ΟΗΕ, τα "αρχιτεκτονικά" σχέδια του Αττίλα το '74, καλώντας τους τούρκους να εισβάλλουν στην Κύπρο...



"ΣΤΟΧΟΣ"







