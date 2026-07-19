Ιρανός αναλυτής απειλεί... Το Ιράν θα αποκαλύψει πυραύλους που θα πλήξουν την Ευρώπη

Σε μια σαφή αναβάθμιση της επιθετικής ρητορικής της Τεχεράνης έναντι της Δύσης, ο Ιρανός αναλυτής Σαΐντ Σαβερντί εξέφρασε την προσδοκία ...





Σε μια σαφή αναβάθμιση της επιθετικής ρητορικής της Τεχεράνης έναντι της Δύσης, ο Ιρανός αναλυτής Σαΐντ Σαβερντί εξέφρασε την προσδοκία να τεθεί η Ευρώπη στο στόχαστρο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις αραβικές χώρες της περιοχής.Ο Σαβερντί ισχυρίστηκε ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στα αποκαλυπτήρια νέων πυραυλικών συστημάτων, βεληνεκούς ικανού να πλήξει ευρωπαϊκά εδάφη.Παράλληλα, προχώρησε σε ευθείες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας με επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών πετρελαιοφόρων και εμπορικών θαλασσίων οδών, γεγονός που αποτυπώνει την περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του ιρανικού κατεστημένου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Δείτε το βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους: