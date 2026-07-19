Ποιός δεν έδωσε την εντολή; Κύπρος ΄74: Γιατί τα ελληνικά υποβρύχια Type 209 ενώ μπορούσαν δεν βύθισαν τα τουρκικά αποβατικά;

Συμπληρώνονται 47 έτη από τη «Μαύρη» επέτειο της εισβολής των δυνάμεων του τουρκικού «Αττίλα» στην Κύπρο. Η απορία όλων είναι γιατί η Ελλάδ...





Στο προκείμενο να καταθέσουμε την εξής μεγάλη αλήθεια... Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της Ιωαννιδικής χούντας -που αρκετούς μήνες πριν είχε ανατρέψει τον Παπαδόπουλο ο οποίος είχε εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας με ισχυρή εκλογική πλειοψηφία- ήταν αυτοί που ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ την εντολή και οι οποίοι κατά την διάρκεια της μεταπολίτευσης ΗΤΑΝ ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κάθε χρόνο στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τους εορτασμούς της; αποκατάστασης της Δημνοκρατίας...





Και χαζός να είσαι... καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί...

Η απορία όλων είναι γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε τα υπερσύγχρονα οπλικά της συστήματα όπως τα μαχητικά αεροσκάφη F-4E Phantom ή τα υποβρύχια Type 209 τα οποία διέθετε τότε και με τα οποία θα μπορούσε να ακυρωθεί εν τη γενέσει της η τουρκική εισβολή.Στο ραδιόφωνο της Κύπρου ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 είχε μιλήσει τέτοιες μέρες πριν τέσσερα χρόνια, ο υπεύθυνος επικοινωνιών του υποβρυχίου του ΠΝ «ΓΛΑΥΚΟΣ».Όπως είναι γνωστό «το υποβρύχιο του ΠΝ ‘‘Γλαύκος’’, αν και στις 20 Ιουλίου 1974 βρισκόταν ανοιχτά της Κερύνειας, πήρε εντολή να επιστρέψει στη Ρόδο».«Όλα τα σήματα εκείνων των έξι ωρών βρίσκονται στο ημερολόγιο πλοίου, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο της Κύπρου», είχε δηλώσει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος τις πρώτες ημέρες της τουρκικής εισβολής ήταν τηλεγραφητής στην επιστασία ασυρμάτου στο υποβρύχιο του ΠΝ ‘, το οποίο αν και στις 20 Ιουλίου 1974 βρισκόταν ανοιχτά της Κερύνειας, πήρε εντολή να επιστρέψει στη Ρόδο.Ήταν ο άνθρωπος που λάμβανε τα σήματα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκείνη τη μέρα.Τα υπερσύγχρονα για την εποχή υποβρύχια ΓΛΑΥΚΟΣ (S110) και ΝΗΡΕΥΣ (S111) διατάχθηκαν να πλεύσουν προς τη Κύπρο, προτού ανακληθούν δύο φορές.«Από τις 13-14 τορπίλες του υποβρυχίου, το 50% να είχε ευστοχία θα επέφερε βαρύ πλήγμα στο τουρκικό ναυτικό», δήλωσε ο Χαράλαμπος Γιακουμάκης.Το βράδυ της παραμονής της εισβολής του έδωσε εντολή ο κυβερνήτης του υποβρυχίου να βγει στη γέφυρα και να σβήσει τα νούμερα ‘‘S110’’, για να μη φαινόταν ότι είναι ελληνικό.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Γλαύκος» όταν πήρε εντολές να επιστρέψει στη Ρόδο, καθυστέρησε έξι ολόκληρες ώρες να ανταποκριθεί.Προφανώς ο κυβερνήτης του υποβρυχίου δίσταζε να εκτελέσει τις εντολές διότι γνώριζε πως κάθε στιγμή που περνούσε ήταν κρίσιμη για την Κύπρο.Γνώριζε επίσης ότι στην Κύπρο βρισκόταν το ελληνικό αρματαγωγό «Λέσβος», που μετέφερε πολεμοφόδια και στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ. Κυβερνήτης του «Λέσβος» ήταν ο πλωτάρχης Ελευθέριος Χανδρινός, που είχε παντρευτεί την αδελφή του Βασίλη Γαβριήλ κυβερνήτη του «Γλαύκου».Ο Χανδρινός είχε παρακούσει τις διαταγές του Αρχηγείου Ναυτικού και είχε βομβαρδίσει με τα πυροβόλα του πλοίου τουρκικές θέσεις στην Πάφο, δίνοντας τη λανθασμένη εντύπωση στους Τούρκους ότι η Ελλάδα απέστειλε αποβατικό στόλο.Την ώρα που ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Γλαύκος» σκεφτόταν αν θα χτυπήσει, ο τουρκικός στόλος και η Αεροπορία κυνηγούσαν τον Ελ. Χανδρινό και το αρματαγωγό «Λέσβος», το οποίο κατάφερε να διαφύγει μπαίνοντας σε σχηματισμό του 6ου Αμερικανικού Στόλου που έπλεε νοτίως της Κύπρου.Τελικώς τα υποβρύχια «Γλαύκος» και «Νηρεύς» επέστρεψαν στη Ρόδο χωρίς να εμπλακούν σε επιχειρήσεις στην Κύπρο.Όταν έφτασαν στη Ρόδο οι κυβερνήτες Βασίλης Γαβριήλ και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος έλαβαν το σήμα ΑΝ4724 (22 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα) με το οποίο το Αρχηγείο Ναυτικού τούς διέτασσε να πλεύσουν και πάλι προς την Κύπρο.Οι διαταγές ήταν να βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα αλλά να μην επιτεθούν εναντίον των Τούρκων αν δεν λάβουν οδηγίες. Δεν θα χρειάζονταν, όμως, οδηγίες αν δέχονταν επίθεση στην οποία θα έπρεπε να απαντήσουν.Στην άκρως απόρρητη έκθεσή του ο πλωτάρχης Γαβριήλ σημειώνει ότι και πάλι είχε σχέδιο για επίθεση. Κι αυτό, όμως, το σχέδιο ακυρώθηκε αφού όταν το υποβρύχιο βρέθηκε στα 45 ναυτικά μίλια από την Κύπρο, στις 23 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, διατάχθηκε να επιστρέψει ξανά στη Ρόδο.Πάλι καθυστέρησε έξι ώρες να απαντήσει στο σήμα μέχρι να μάθει ότι είχε συμφωνηθεί εκεχειρία κι έτσι επέστρεψε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καθώς υπήρχαν φήμες για συγκέντρωση τουρκικών δυνάμεων στα παράλια της Μικράς Ασίας.