Κουρδικό Ερμπίλ: Drone «καμικάζι» από Ιράν, καταρρίφθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο για τέταρτη φορά

Ένα drone στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης...

Ένα drone στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, δήλωσαν πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που καταρρίπτονται drones εφόρμησης τα οποία κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο στην Ερμπίλ.Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή και ισραηλινά συμφέροντα.Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ