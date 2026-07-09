SOS...!!! Mε 6 ψύχραιμες και σωτήριες κινήσεις μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που πνίγεται στη θάλασσα

Πώς να βοηθήσετε κάποιον που πνίγεται στην θάλασσα Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι γινόμαστε όλοι μας δέκτες δυσάρεστων ειδήσεων από πνιγμούς ανθ...









Πώς να βοηθήσετε κάποιον που πνίγεται στην θάλασσαΔυστυχώς, κάθε καλοκαίρι γινόμαστε όλοι μας δέκτες δυσάρεστων ειδήσεων από πνιγμούς ανθρώπων στις παραλίες όλης της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την “συμπεριφορά” της ίδιας της θάλασσας, αλλά και εκείνη πολλών ριψοκίνδυνων συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν την “σέβονται” όπως θα έπρεπε.Σε κάθε περίπτωση, αν βρεθείτε μπροστά σε ένα περιστατικό στην παραλία, όπου κάποιος άνθρωπος πνίγεται και η ζωή του κινδυνεύει άμεσα, τότε είναι καλό να γνωρίζετε τα βασικά πρώτα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να τον βοηθήσετε.Δείτε ποια είναι αυτά:1. Καλέστε βοήθειαΕιδοποίησε ένα ναυαγοσώστη, αν κάποιος είναι κοντά. Αν όχι, καλέστε το 166. Αν είστε μόνοι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.2. Μετακινήστε το πρόσωπο που κινδυνεύειΒγάλτε το άτομο έξω από το νερό.3. Ελέγξτε αν το άτομο αναπνέειΤοποθετήστε το αυτί σας δίπλα στο στόμα και τη μύτη του ατόμου. Αισθάνεστε αέρα στο μάγουλό σας; Κοιτάξτε, επίσης, να δείτε αν το στήθος του ατόμου κινείται.4. Αν το άτομο είναι δεν αναπνέει, ελέγξτε τον σφυγμό τουΕλέγξτε τον σφυγμό του ατόμου για 10 δευτερόλεπτα.5. Αν δεν υπάρχει σφυγμός, ξεκινήστε “τεχνητή αναπνοή”-Προσεκτικά τοποθετήστε άτομο ανάσκελα.-Τοποθετήστε την βάση της παλάμης (κοντά στον καρπό) του ενός χεριού σας στο κέντρο του θώρακα στη νοητή ευθεία της θηλής. Μπορείτε, επίσης, βάλετε το ένα σας χέρι πάνω από το άλλο. Αν πρόκειται για βρέφος, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στο στέρνο.-Πιέστε προς τα κάτω περίπου 4-5 εκατοστά. Φροντίστε να μην πατήσετε στα πλευρά. Για ένα βρέφος, πιέστε προς τα κάτω για 2-3 εκατοστά. Φροντίστε να μην πατήσετε στο τέλος του στέρνου.-Κάντε 30 θωρακικές συμπιέσεις, με ρυθμό 100 ανά λεπτό ή περισσότερο. Αφήστε το στήθος του ατόμου να ανασηκωθεί πλήρως προτού ξαναπιέσετε προς τα κάτω.-Ελέγξτε για να δείτε αν το άτομο έχει αρχίσει και αναπνέει.6. Επαναλάβετε αν το άτομο δεν αναπνέει-Ανοίξετε τον αεραγωγό του ατόμου γέρνοντας το κεφάλι του προς τα πίσω και ανοίγοντας το πηγούνι του.-Κλείστε με τα δάχτυλά σας την μύτη του ατόμου. Καλύψτε το στόμα του θύματος με το δικό σας για να δημιουργήσετε μια “αεροστεγή δίοδο αέρα” από εσάς προς αυτόν και στη συνέχεια δώστε του 2 αναπνοές διάρκειας 1” η κάθε μία, και προσέξτε το στέρνο του να ανυψώνεται. Αν το κάνει, αυτό σημαίνει ότι ο αέρας που εκπνέετε περνάει στους πνεύμονές του.-Δώστε 2 αναπνοές και συνεχίστε 30 θωρακικές συμπιέσεις.-Συνεχίστε αυτόν τον κύκλο των 30 συμπιέσεις και 2 αναπνοών μέχρι το άτομο να αρχίζει να αναπνέει ή να φτάσει η επείγουσα ιατρική βοήθεια.