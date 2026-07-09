43χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Ύποπτος ο μεσανατολίτης «πρόσφυγας» που γνώρισε σε διαδήλωση για τη Γάζα

Σε θρίλερ για τις ιρλανδικές Αρχές εξελίσσεται η άγρια δολοφονία της 43χρονης Αμερικανίδας Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο ...



Φόβοι για διαφυγή στη Βόρεια Ιρλανδία



Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, διανέμοντας το όνομα και τη φωτογραφία του υπόπτου σε όλα τα τμήματα της χώρας.



Ωστόσο, εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι ο δράστης ενδέχεται να διέφυγε άμεσα προς τη Βόρεια Ιρλανδία, εκμεταλλευόμενος το χρονικό παράθυρο μεταξύ της δολοφονίας και της ανακάλυψης του εγκλήματος.



Καθώς ο ύποπτος τελεί υπό καθεστώς αίτησης ασύλου, το διαβατήριό του κρατείται από τις Αρχές, με αποτέλεσμα τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής για τον εντοπισμό του.



«Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ένα άτυχο κορίτσι έμεινε ορφανό», δήλωσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μάρτιν Γκρέιντι, ο οποίος γνώριζε επαγγελματικά το θύμα.



Οι συγγενείς της 43χρονης στις ΗΠΑ έχουν ήδη ενημερωθεί για το συμβάν και αναμένεται να μεταβούν εντός των επόμενων ημερών στην Ιρλανδία..tribune.gr

Σε θρίλερ για τις ιρλανδικές Αρχές εξελίσσεται η άγρια δολοφονία της 43χρονης Αμερικανίδας Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην πόλη Κιλάρνι της Ιρλανδίας.Το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας βρήκε η 13χρονη κόρη της το μεσημέρι της Τρίτης 07/07, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.Η τοπική Αστυνομία (Γκάρντα) αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσαν ότι το θύμα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει επέλθει ένας άνδρας με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή, ο οποίος είχε προσωπική γνωριμία με την Κάρνεϊ.Η γνωριμία σε αντιπολεμική πορεία και το προφίλ του υπόπτουΣύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Irish Sun από πηγές κοντά στις έρευνες, η 43χρονη φέρεται να είχε γνωρίσει τον ύποπτο πριν από περίπου ενάμισι έτος, στο πλαίσιο διαδήλωσης κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, διατηρώντας έκτοτε επαφή μαζί του.Ο καταζητούμενος είναι αιτών άσυλο, ο οποίος έφτασε στην Ιρλανδία το 2024 και διέμενε σε δομή φιλοξενίας μεταναστών.Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα μαρτυρίες που θέλουν την Κάρνεϊ να είχε έντονο διαπληκτισμό με τον συγκεκριμένο άνδρα το βράδυ της Δευτέρας 06/07, λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της.Η άτυχη γυναίκα είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία το 2021 από το Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης και εργαζόταν ως σύμβουλος στον κλάδο της Υγείας.\