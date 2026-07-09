Επειδή το GPS μπορεί και να μην δουλεύει... Επιβίωση στο Βουνό... Προσανατολισμός στη Φύση!





















Κρίνετε απαραίτητο για λόγους επιβίωσης αλλά και διαβίωσης, να κατέχουμε γενικά μία γνώση για το προσανατολισμό, μπορεί να μας χρειαστεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα, είτε αυτό αφορά κάποιο φυσικό περιβάλλον, είτε κάποιο δομημένο.Αλλά ειδικά για όσους ασχολούνται με δραστηριότητες στη φύση, όπως η πεζοπορία, η ορειβασία, το ελεύθερο κάμπινγκ κ.ο.κ. , είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αγνοούν, ακόμα και να έχουν κάποια συσκευή όπως το gps ή την πυξίδα.Από την αρχαιότητα αυτός είναι που βοήθησε στα ταξίδια για οποιοδήποτε λόγο και αν έγιναν αυτά. Με την πάροδο του χρόνου η ανάγκη της πλοήγησης με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια αλλά και για λόγους ευκολίας, επέφερε και την εξέλιξη της μεθόδου που αυτή υλοποιείτε.Αυτή η εξέλιξη συντέλεσε στο να σταματήσουν αρκετοί άνθρωποι να γνωρίζουν συνειδητά πως να επιτύχουν σωστό προσανατολισμό προς κάποια γενική κατεύθυνση, όταν βρίσκονται σε ένα άγνωστο περιβάλλον, κάποια τυχαία χρονική στιγμή, χωρίς κάποιο μηχανισμό πλοήγησης, ή ακόμα και να έχουν μια μικρή εικόνα για το περιβάλλον, αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να αντιληφθούν πως να ακολουθήσουν μία πορεία.Ο προσανατολισμός αποτελεί μία δεξιότητα, που με οποιαδήποτε τεχνική και να τον υλοποιούμε, μας βοηθάει στο να πλοηγηθούμε προς τα σημεία του ορίζοντα, τα οποία δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα μέτρο για τη διευκόλυνση μας.Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση για τον προσανατολισμόΓια να μπορούμε να βρούμε όλα τα σημεία του ορίζοντα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ένα από αυτά, αυτό είναι αρκετό για να προσδιορίσει το που βρίσκονται και τα υπόλοιπα σημεία, αφού θα αποτελέσει την σταθερά μας.Τα σημεία του ορίζοντα ως γνωστόν είναι :Βορράς (Β), North (N)Νότος (Ν), South (S)Ανατολή (Α), East (E)Δύση (Δ) West (W)τα ενδιάμεσα υπολογίζονται λόγο αυτών.Οι άξονες των σημείων του ορίζοντα που προκύπτουν είναι δύοΒορράς-ΝότοςΑνατολή-ΔύσηΣαν σημείο αναφοράς στα μέσα πλοήγησης έχουμε το μαγνητικό βορρά, ο οποίος ανάλογα με το σημείο που βρισκόμαστε έχει απόκλιση από το πραγματικό βορρά.Οπότε αν χρησιμοποιήσουμε και εμείς το ίδιο σημείο αναφοράς, κοιτώντας προς το βορρά:Ο νότος είναι πίσω μας.Η ανατολή δεξιά μας.Η δύση αριστερά μας.Αυτό είναι μία σταθερά που πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ αν μιλάμε για προσανατολισμό, επίσης ο καθένας μπορεί να το θυμάται με τον δικό του τρόπο, π.χ που βρίσκονται τα άλλα σημεία όταν κοιτάμε την ανατολή.