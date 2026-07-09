Άγρια συμπλοκή περίπου 15 ανηλίκων με την συμμετοχή Ρομά στο κέντρο της Λαμίας

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας (9/7) στο κέντρο της Λαμίας, όταν δύο παρέες ανηλίκων συνεπλάκησαν ...

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας (9/7) στο κέντρο της Λαμίας, όταν δύο παρέες ανηλίκων συνεπλάκησαν άγρια επί της οδού Ρήγα Φεραίου στο ύψος της λέσχης Αξιωματικών μπροστά στα μάτια περαστικών, εργαζομένων και ιδιοκτητών καταστημάτων.Όπως αναφέρει το lamianow.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο ομάδες νεαρών, ηλικίας περίπου 15 με 16 ετών. Η μία παρέα αποτελούνταν από 5 αγόρια Ρομά, ενώ στη δεύτερη φέρονται να συμμετείχαν επίσης 4 με 5 αγόρια, ενώ 4 ακόμη κορίτσια βρίσκονταν στο σημείο.Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, οι δύο παρέες φέρονται να ήρθαν αρχικά σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα, με τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια στη μέση του δρόμου.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής οι νεαροί αντάλλαξαν χτυπήματα, μπουνιές και κλωτσιές, ενώ δεν έλειψαν και οι σκισμένες μπλούζες μέχρι και αίματα από τη σφοδρότητα του επεισοδίου. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, καθώς εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε κόσμος, ενώ καταστήματα βρίσκονταν σε λειτουργία.Ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων, αλλά και εργαζόμενοι, έσπευσαν άμεσα να παρέμβουν προκειμένου να χωρίσουν τους ανήλικους και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η ένταση ήταν τέτοια που οι εμπλεκόμενοι δεν σταματούσαν εύκολα, παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο.Λίγη ώρα αργότερα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στην οδό Ρήγα Φεραίου. Μέχρι την άφιξή τους, όμως, οι νεαροί που συμμετείχαν στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο.Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, μετά τη συμπλοκή φέρεται να ακούστηκε ότι οι δύο πλευρές ανανέωσαν το «ραντεβού», γεγονός που προκαλεί επιπλέον προβληματισμό.Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το επεισόδιο παραμένουν άγνωστες, ενώ οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις μαρτυρίες και τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.