Το Muhammad για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία, ποια εξαφανίστηκαν από την δεκάδα

Το Amelia, το οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για κορίτσια, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ το Noah βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια. Το Leo έγινε το τρίτο πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια.Η λίστα όπως αναφέρει το BBC δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης από το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος.Άλλα ονόματα που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα για τα κορίτσια είναι το Isla στην τέταρτη θέση, ακολουθούμενο από τα Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy και τη νέα είσοδο, Isabella.Το Luca είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια, μαζί με τα Arthur, Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddie.2.386 μωρά λέγονται OliviaΤο πιο δημοφιλές κοριτσίστικο όνομα, Olivia, δόθηκε σε 2.386 μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια του 2025. Τα Lily και Amelia, τα αμέσως επόμενα σε συχνότητα επιλογής, εμφανίστηκαν 2.249 και 2.153 φορές, αντίστοιχα.5.957 αγόρια ονομάστηκαν MuhammadΤο όνομα Muhammad πήραν 5.957 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αποδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Mohammed βρέθηκε στην 20ή θέση με 1.712 ονόματα και το Mohammad στην 55η θέση με 895.Τα άλλα ονόματα αγοριών στην πρώτη τριάδα, Noah και Leo, χρησιμοποιήθηκαν 4.075 και 3.278 φορές αντίστοιχα. Τα Eliana, Gracie, Alba και Lilah είναι ανάμεσα στις νέες εισόδους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πρώτη 100άδα για τα κορίτσια.Τα Carter, Ruben, Stanley και Vincent είναι νέα ονόματα που εμφανίζονται στη λίστα των αγοριών.