Σε τροχιά πολεμικής ετοιμότητας το Ισραήλ: «Αν το Ιράν κάνει λάθος, τα σχέδια επίθεσης είναι έτοιμα»

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας παραμένουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, παρακολουθώντας στενά τι...

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας παραμένουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων.Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε νέες επιθέσεις, γεγονός που θέτει το σύστημα ασφαλείας του Ισραήλ σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής για το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των εχθροπραξιών με την Τεχεράνη.Ανώτατος αξιωματούχος της ασφάλειας, σε δηλώσεις του προς το ειδησεογραφικό δίκτυο N12, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής προς το ιρανικό καθεστώς:«Παρακολουθούμε με απόλυτη εγρήγορση κάθε κίνηση στο Ιράν, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή τον κεντρικό πυρήνα του αμυντικού μας σχεδιασμού.»Εάν η Τεχεράνη διαπράξει το οποιοδήποτε σφάλμα, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα και επιχειρησιακά έτοιμα σχέδια για τη διενέργεια συντριπτικής απάντησης».Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, επί του παρόντος, δεν έχουν τροποποιηθεί οι οδηγίες προς την πολιτική προστασία.Η στρατηγική ανασυγκρότηση της ΤεχεράνηςΟι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια φάση εσπευσμένης αναδιοργάνωσης, επιχειρώντας να αποκαταστήσει δύο κρίσιμους πυλώνες της στρατιωτικής του ισχύος που επλήγησαν κατά τις προηγούμενες αναμετρήσεις:Το οπλοστάσιο των βαλλιστικών πυραύλων.Το δίκτυο της αεράμυνας της χώρας.Στόχος της Τεχεράνης είναι να οχυρώσει τον εναέριο χώρο της, ώστε να δυσχεράνει μελλοντικά πλήγματα από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.Δεύτερη πηγή ασφαλείας επισήμανε στο N12 πως «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Ιράν», συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα ότι «η δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σε αυτό το μέτωπο είναι ίσως η χαμηλότερη που είχαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό».Δορυφορικά ντοκουμέντα: Ύποπτη κινητικότητα σε πυρηνική εγκατάστασηΤην ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των αναλυτών προσελκύουν πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα από τα τέλη Ιουνίου 2026, τα οποία αποκαλύπτουν ασυνήθιστη κινητικότητα στο συγκρότημα «Όρος της Αξίνας» (Pickaxe Mountain), μια τοποθεσία στενά συνδεδεμένη με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.Σύμφωνα με την αξιολόγηση του αμερικανικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, στο σημείο καταγράφεται έντονη κίνηση βαρέων οχημάτων, καθώς και συνεχιζόμενες εργασίες υποδομής στις εισόδους του υπόγειου δικτύου σηράγγων.Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι κατασκευές αυτές αφορούν την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος, η Τεχεράνη παραβιάζει ευθέως το ισχύον μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει τη διατήρηση του «status quo».Αντίθετα, η εικόνα στις υπόλοιπες μεγάλες πυρηνικές υποδομές της χώρας παρουσιάζει στασιμότητα:Νατάνζ: Η δραστηριότητα παραμένει υποτυπώδης. Οι προσβάσεις στις υπόγειες εγκαταστάσεις παραμένουν κατεστραμμένες, ενώ οι κρίσιμες υποδομές δεν έχουν αποκατασταθεί.Φορντό & Ισφαχάν: Δεν παρατηρούνται γεωστρατηγικές μεταβολές, με τις εισόδους των εκεί σηράγγων να παραμένουν αποκλεισμένες από επιχώσεις.