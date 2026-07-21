Τα λέμε τα ξαναλέμε αλλά μυαλό δεν βάζετε... ... Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που δε πρέπει να δημοσιεύσετε στα social media

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, τα social media αποτελούν μέρος της ζωής μας. Όμως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δημ...
Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, τα social media αποτελούν μέρος της ζωής μας. Όμως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δημοσιεύουμε σε αυτά.
Υπάρχουν απαγορευμένα posts που μπορεί να σου φαίνονται ασήμαντα ή λεπτομέρειες αλλά τελικά είναι πολύ πιο σοβαρά
Τη διεύθυνση του σπιτιού σου
Μπορεί να νομίζεις ότι είναι μια πληροφορία που δεν ενδιαφέρει κανέναν και να κάνεις check in με στοιχεία που δείχνουν ακριβώς που μένεις αλλά θα πρέπει να προσέχεις. Δεν είναι αδύνατο κάποιος να σε παρακολουθήσει και να εισβάλλει σε ανύποπτο χρόνο στους προσωπικούς σου χώρους.
Φωτογραφίες από παιδιά δικά σου ή συγγενών
Οι ειδικοί ασφαλείας έχουν αποφανθεί ξεκάθαρα γι' αυτό. Δεν πρέπει να δημοσιεύουμε τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να μην αποκαλύπτουμε σε ποιο σχολείο πηγαίνουν.
Λεπτομέρειες για τις μέρες απουσίας από το σπίτι
Αν πας διακοπές και θέλεις να ανεβάσεις φωτογραφίες με το πώς περνάς κάνε το τουλάχιστον αφού έχεις επιστρέψει. Σίγουρα οι φίλοι σου δεν έχουν σκοπό να σε κλέψουν, αλλά μη μου πεις πως τα 1.300 άτομα που έχεις στο facebook τα ξέρεις όλα (και μάλιστα καλά)!διάφορες οικονομικές πληροφορίες
Διάφορες οικονομικές πληροφορίες
Διάφορες πληροφορίες για την οικονομική σου κατάσταση, συζητήσεις σχετικά με την τράπεζα στην οποία διαθέτεις λογαριασμό και το μηνιαίο εισόδημα σου θα πρέπει να μένουν μακριά από το διαδίκτυο.
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