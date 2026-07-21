Τα λέμε τα ξαναλέμε αλλά μυαλό δεν βάζετε... ... Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που δε πρέπει να δημοσιεύσετε στα social media

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, τα social media αποτελούν μέρος της ζωής μας. Όμως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δημ...









Διάφορες πληροφορίες για την οικονομική σου κατάσταση, συζητήσεις σχετικά με την τράπεζα στην οποία διαθέτεις λογαριασμό και το μηνιαίο εισόδημα σου θα πρέπει να μένουν μακριά από το διαδίκτυο.



​Υπάρχουν απαγορευμένα posts που μπορεί να σου φαίνονται ασήμαντα ή λεπτομέρειες αλλά τελικά είναι πολύ πιο σοβαράΔες τα τέσσερα πράγματα που δεν πρέπει να ποστάρεις στα social media.Μπορεί να νομίζεις ότι είναι μια πληροφορία που δεν ενδιαφέρει κανέναν και να κάνεις check in με στοιχεία που δείχνουν ακριβώς που μένεις αλλά θα πρέπει να προσέχεις. Δεν είναι αδύνατο κάποιος να σε παρακολουθήσει και να εισβάλλει σε ανύποπτο χρόνο στους προσωπικούς σου χώρους.Οι ειδικοί ασφαλείας έχουν αποφανθεί ξεκάθαρα γι' αυτό. Δεν πρέπει να δημοσιεύουμε τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να μην αποκαλύπτουμε σε ποιο σχολείο πηγαίνουν.Αν πας διακοπές και θέλεις να ανεβάσεις φωτογραφίες με το πώς περνάς κάνε το τουλάχιστον αφού έχεις επιστρέψει. Σίγουρα οι φίλοι σου δεν έχουν σκοπό να σε κλέψουν, αλλά μη μου πεις πως τα 1.300 άτομα που έχεις στο facebook τα ξέρεις όλα (και μάλιστα καλά)!διάφορες οικονομικές πληροφορίες