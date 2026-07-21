Η ΕΛ.ΑΣ προειδοποιεί για νέα τηλεφωνική απάτη: «Ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς σας»

Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν σκαρφιστεί επιτήδειοι προκειμένου να αποσπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχε...

Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν σκαρφιστεί επιτήδειοι προκειμένου να αποσπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.Αυτή τη φορά, οι επιτήδειοι, τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματά τους, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως Ελληνική Αστυνομία, και μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητάς σας, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων.Η Ελληνική Αστυνομία, ενημέρωσε το κοινό και τονίζει:- Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο.- Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.- Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτεςΗ Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενημέρωσε τους πολίτες επίσης για τα περιστατικά τηλεφωνικών κλήσεων, κατά τα οποία οι δράστες προσποιούνται την Ελληνική Αστυνομία και επιχειρούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δήθεν εκπρόσωπο.- Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης.- Αν δεχθείτε παρόμοια κλήση:- Τερματίστε αμέσως την επικοινωνία.- Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.- Μην κοινοποιήσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία»