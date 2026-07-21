«Δεν κλέβει, δεν ψεύδεται, δεν εξαπατά, δεν συκοφαντεί, δεν κολακεύει...» Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά... Αυτός είναι ο κώδικας Τιμής των Ευελπίδων

Ο Κώδικας Τιμής Ευελπίδων υπάρχει εδώ και πολλές γενιές Αξιωματικών, μετέφέρεται από γενιά σε γενιά Ευελπίδων και περιλαμβάνει συγκεκριμ...
Ο Κώδικας Τιμής Ευελπίδων υπάρχει εδώ και πολλές γενιές Αξιωματικών, μετέφέρεται από γενιά σε γενιά Ευελπίδων και περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιταγές.
Δεν εξαντλεί όλα όσα πρέπει να κάνει ή να έχει στο μυαλό του ο Εύελπις, αλλά θέτει το ελάχιστο όριο, κάτω από το οποίο εάν κάποιος υπολείπεται, δεν είναι δυνατόν να ονομάζεται Εύελπις!
Η πιστή τήρηση του κώδικα δημιουργεί συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι σημαντικό στοιχείο για την ύπαρξη της ομάδας, όπως και η ομάδα είναι σημαντικό στοιχείο για την ύπαρξη της Μονάδας, που αποτελεί την βάση του Στρατού.
Ο Εύελπις δεν παραβιάζει τον όρκο του, για πίστη στην Πατρίδα, για υπακοή στο Σύνταγμα, στους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους, για αφοσίωση στο καθήκον.
Η τιμή και οι λοιπές στρατιωτικές αρετές, μέσω της στρατιωτικής αγωγής και της γνώσεως, διαμορφώνουν την ηγετική προσωπικότητα του Ευέλπιδος.
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