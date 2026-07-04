Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και 4 περιοχές- Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλε...
Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πυροσβεστικής.
Μάλιστα, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (πορτοκαλί συναγερμός) θα υπάρχει αύριο για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
Μάλιστα, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (πορτοκαλί συναγερμός) θα υπάρχει αύριο για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
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