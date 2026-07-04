Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και 4 περιοχές- Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλε...





Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πυροσβεστικής.



Μάλιστα, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.



Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (πορτοκαλί συναγερμός) θα υπάρχει αύριο για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας