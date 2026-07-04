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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και 4 περιοχές- Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Ιουλίου 21, 2026

   Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλε...


  




Σε «κόκκινο» συναγερμό θα βρεθούν αύριο Τετάρτη (22/07) πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (πορτοκαλί συναγερμός) θα υπάρχει αύριο για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας

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