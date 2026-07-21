Είναι το φαινόμενο... Mpemba! Το πανεύκολο κόλπο για να φτιάξετε παγάκια στα γρήγορα









Βρισκόμαστε στην περίοδο όπου μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό…Οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν δροσιστικές λύσεις και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε πάντοτε στην κατάψυξή μας έτοιμα παγάκια. Αν, παρόλα αυτά, έχετε ξεμείνει υπάρχει ένα πολύ απλό και έξυπνο κόλπο για να φτιάξετε παγάκια σε σύντομο χρόνοΗ διαδικασία είναι η ίδια με αυτήν που γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή γεμίζουμε τις παγοθήκες με νερό και τις βάζουμε στην κατάψυξη. Με την μόνη διαφορά πως το νερό που χρησιμοποιούμε είναι ζεστό. Το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα κι έτσι έχουμε πολύ γρηγορότερα έτοιμα παγάκια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Mpemba και όσο και παράξενο να σας φαίνεται, λειτουργεί. Σύμφωνα με το φαινόμενο Mpemba το υγρό νερό στερεοποιείται (παγώνει) πιο γρήγορα όταν είναι θερμό από το πιο κρύο νερό, όταν τοποθετείται στις ίδιες συνθήκες κατάψυξης. Πήρε το όνομά του από τον Τανζανό Erasto Mpemba ο οποίος το παρατήρησε και το μελέτησε τη δεκαετία του 1960. Αξίζει να σημειωθεί, πως το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί από την εποχή του Αριστοτέλη.