Στα 80 του... Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην εθνικιστής βουλευτής Μιχάλης Αρβανίτης

Έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Αρβανίτης Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αχαΐας με τη Χρυσή Αυγή, Μιχάλης Αρβανίτης, ένα από τα παλαιότερα στελέχη τ...

Έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Αρβανίτης Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αχαΐας με τη Χρυσή Αυγή, Μιχάλης Αρβανίτης, ένα από τα παλαιότερα στελέχη του εθνικιστικου χώρου.Ο Μιχάλης Αρβανίτης γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα, από γονείς με καταγωγή από την Πάτρα. Μεγάλωσε στην Αχαΐα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, ενώ στη συνέχεια σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Μετά τις σπουδές του ακολούθησε τη δικηγορική σταδιοδρομία και από το 1977 ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου στην Πάτρα. Παράλληλα με τη νομική του δραστηριότητα, είχε ενεργή παρουσία στον χώρο της ακροδεξιάς πολιτικής και χαρακτηριζόταν από τα παλαιότερα στελέχη του εθνικιστικού χώρου στην Ελλάδα.Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε στο Πεζικό ως έφεδρος αξιωματικός.Η πολιτική του διαδρομή συνδέθηκε έντονα με τη Χρυσή Αυγή, καθώς υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της οργάνωσης και είχε αναλάβει ως δικηγόρος υποθέσεις που σχετίζονταν με το κόμμα. Στη μεγάλη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών