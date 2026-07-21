TALIOS optronic pods! Έτσι γίνεται ανίκητο το Rafale-Με το optronic σύστημα αναγνώρισης και στόχευσης μεγάλης εμβέλειας

Τονίζεται δε ιδιαίτερα, η ενσωμάτωση στο μαχητικό τα επόμενα χρόνια ενός πιο εξελιγμένου συστήματος προστασίας του αεροσκάφους, του απορρήτου Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA), που είναι και λόγος για τον οποίο μια ενδεχόμενη εισαγωγή σε ελληνική υπηρεσία μαχητικών του τύπου, μπορεί να αποτελέσει ενισχυτή/πολλαπλασιαστή ισχύος.Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να παραλαμβάνει την έκδοση Rafale F3R, που είναι η πιο σύγχρονη του αεροσκάφους, που βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη γραμμή παραγωγής της γαλλικής Dassault, τα οποία διαθέτουν τον ηλεκτροοπτικό αισθητήρα Front Sector Optronics (FSO).Το pod είναι σε θέση να σαρώσει μια μεγάλη περιοχή, να εντοπίσει στόχους ενδιαφέροντος και να μεταβεί αμέσως σε λειτουργία απόκτησης και παρακολούθησης για αυτούς τους στόχους. «Τελικά, το TALIOS θα ενσωματώσει αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα παρέχουν σημαντική και άνευ προηγουμένου βοήθεια στον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων για να επιταχύνει περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ειδικά σε εμπλοκή υψηλής έντασης», αναφέρει η ομάδα.Καθώς τα θέατρα επιχειρήσεων γίνονται πιο περίπλοκα, η διατήρηση μιας ακριβούς εικόνας της τακτικής κατάστασης γίνεται όλο και πιο σημαντική για την ικανότητα των πιλότων και των διοικητών, να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις και να επιτυγχάνουν στρατηγικό πλεονέκτημα. Η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται μεταξύ της συλλογής πληροφοριών και της καταστροφής στόχων ενδιαφέροντος, είναι βασικός στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο.Σε ένα ολοένα και πιο συνδεδεμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, το TALIOS pod, θα επιτρέψει στα τυπικά αεροσκάφη Rafale F4 να εκτελούν αποστολές αεροπορικής αναγνώρισης και επίθεσης εδάφους/επιφανείας. Το pod παρέχει δυνατότητα αναζήτησης ευρείας περιοχής και αναγνώρισης στόχου και στη συνέχεια, μπορεί να μεταβεί αμέσως σε λειτουργία απόκτησης και παρακολούθησης στόχου.Οι αισθητήρες υψηλής ανάλυσης παρέχουν μια έγχρωμη εικόνα της τακτικής κατάστασης, για να απλοποιήσουν τα καθήκοντα των πιλότων των Rafale. Η Thales έχει επίσης αναπτύξει μια νέα λειτουργία Vision Permanent, η οποία υπερθέτει βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε έναν τρισδιάστατο χάρτη του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, επιτρέποντας στα πληρώματα αεροσκαφών να παρατηρούν και να κατανοούν την τακτική κατάσταση σε σημαντικά μικρότερο χρόνο.Το TALIOS θα ενσωματώσει τελικά αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, για να παρέχει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο βοήθειας στον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων και να επιταχύνει περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε εμπλοκές υψηλής έντασης.Αυτή η παραγγελία για 21 επιπλέον λοβούς, υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των γαλλικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν αναπτύξει το TALIOS πολλές φορές σε αποστολές εκστρατείας από τότε που παραδόθηκαν οι πρώτοι λοβοί το 2019. Οι νέοι λοβοί θα παραδοθούν μεταξύ 2024 και 2025, αμέσως μετά την εκπλήρωση της αρχικής παραγγελία για 46 συστήματα TALIOS.«Οι νέοι τρόποι αναγνώρισης του TALIOS pod και οι αλγόριθμοι αυτόματης ανίχνευσης και αναγνώρισης στόχων, θα προσφέρουν στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο επιχειρησιακής υπεροχής. Οι πιλότοι της Rafale θα μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα σε κάθε αποφασιστική στιγμή της αποστολής τους για τον εντοπισμό, την ταξινόμηση και την ασφαλή εμπλοκή ενός στόχου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός χτυπήματος εδάφους ή επιφανείας», ανέφερε ο Christophe Salomon, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. Ιωάννης Χάρχαρης - pentapostagma.gr