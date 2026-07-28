Το καθεστώς των μουλάδων σκότωσε τρία μέλη της ίδιας Κουρδικής οικογένειας στο Sine

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος άνοιξαν πυρ στην πόλη Σινέ. Σύμφωνα με τοπικές πηγές...



Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά τον Ιούλιο του 2017 το Πρώτο Τμήμα του Ισλαμικού Επαναστατικού Δικαστηρίου του Sanandaj τον καταδίκασε σε άλλα δύο χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της "δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας" Αφού εξέτισε αυτή την ποινή, συνελήφθη ξανά από τις δυνάμεις του καθεστώτος τον Νοέμβριο του 2019 και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ένα μήνα αργότερα.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, τα θύματα ήταν ο 37χρονος φωτογράφος και καλλιτέχνης Mehdi Tewekuli, η μητέρα του Maryam Eslani και η αδερφή του Sumaya Tewekuli.Δεν έχουν προκύψει ακόμη πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίθεση.Ο Mehdi Tewekuli, φωτογράφος και καλλιτέχνης από το Sine που διοργάνωσε πολλές εκθέσεις για τους Yazidis από το Shengal και τους πρόσφυγες από τη Rojava, είχε συλληφθεί στο παρελθόν πολλές φορές και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.Εργαζόμενος ως εκπαιδευτής φωτογραφίας στην Ένωση Νέων Κινηματογράφου του Κουρδιστάν, ο Mehdi Tewekuli συνελήφθη από τις δυνάμεις του καθεστώτος στο Sine στις 12 Οκτωβρίου 2016. Αφού ανακρίθηκε 35 φορές στο Γραφείο Πληροφοριών, μεταφέρθηκε στην κεντρική φυλακή Sanandaj.