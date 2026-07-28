Τρέμουν οι τούρκοι και ο Ερντογάν τη Συνθήκη των Σεβρών που υπογράφηκε σαν σήμερα... Πανικόβλητοι την βλέπουν να έρχεται!

Για την πιθανότητα επαναφοράς της συνθήκης των Σεβρών ο Ερντογάν έχει μιλήσει δημόσια και έχει ομολογήσει πως υπάρχουν δυνάμεις που καλλιεργ...
Για την πιθανότητα επαναφοράς της συνθήκης των Σεβρών ο Ερντογάν έχει μιλήσει δημόσια και έχει ομολογήσει πως υπάρχουν δυνάμεις που καλλιεργούν αυτό το ενδεχόμενο...
Σε ομιλία του πριν πέντε χρόνια περίπου κι αφού αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο τόνισε πως «ο αγώνας που δίνει η Τουρκία σε διάφορα μέτωπα όπως η ανατολική Μεσόγειο και η Λιβύη, δεν είναι μόνο αγώνας δικαιώματος αλλά και αγώνας του μέλλοντος».
Για άλλη μια φορά τότε ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για Συνθήκη των Σεβρών που κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στην Τουρκία.
«Όσο δίνουμε σημαντικούς αγώνες για να προστατέψουμε την πατρίδα μας είναι το ίδιο σημαντικό να αμυνθούμε και να προστατέψουμε την Γαλάζια Πατρίδα. Όπως πριν 100 χρόνια σκίσαμε και πετάξαμε τη Συνθήκη των Σεβρών έτσι και τώρα δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σε νέα Συνθήκη των Σεβρών που προσπαθούν να μας επιβάλλουν στην ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και βέβαια δεν είναι ο μόνος στην τουρκία που βλέπει τι έρχεται...
Την ίδια σχεδόν περίοδο με την παραπάνω τοποθέτηση Ερντογάν μια χαρακτηριστική προειδοποίηση του κρατικού τουρκικού Ιδρύματος Ιστορίας της Τουρκίας, ανέφερε πως «ο κίνδυνος της επαναφοράς της Συνθήκης των Σεβρών που είχε προβλέψει την διάσπαση και συρρίκνωση της Τουρκίας, είναι πάντα ορατός καθώς η Τουρκία βαδίζει στην εκατονταετηρίδα της ίδρυσης της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας»
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τουρκικής Ιστορίας, καθηγητής Refik Turan, δήλωσε πως «η συνθήκη των Σεβρών την οποία ακύρωσε ο Κεμάλ Ατατούρκ σήμερα επανέρχεται στην επικαιρότητα καθώς η χώρα αντιμετωπίζει πολλές εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις που απειλούν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη της.»
Ο Τούρκος καθηγητής χαρακτήρισε την συνθήκη των Σεβρών ως μη συνθήκη, αλλά ένα κακής θελήσεως έγγραφο που είχε συνταχτεί από τους εχθρούς της Τουρκίας.
Αλλά και μόνο ότι επανέφερε το θέμα στην δημοσιότητα, δείχνει ακόμα μια φορά το άγχος της σημερινής Τουρκιάς που φαίνεται πως κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα» από τις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.
Η Συνθήκη των Σεβρών που υπεγράφη σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου (με το παλιό) /10 Αυγούστου 1920 στην πόλη Σεβρ (Sèvres) της Γαλλίας είναι αυτή που τρέμουν οι τούρκοι... είναι αυτή που θα επαναφέρει την Ελλάδα των τριών Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών και ταυτόχρονα την ειρήνη και την ευημερία στους λαούς ολόκληρης της περιοχής που θα πρέπει να γνωρίζουν πως μόνο με την Ελληνική Ηγεμονία θα δούν άσπρη μέρα...
Κάποιοι το έχουν καταλάβει και συτνάσονται, κάποια σεέρνονται ακόμη σκλαβοι πίσω από το άρμα της τουρκίας. Θα καταλάβουν αργά ή γρήγορα και αυτοί...
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