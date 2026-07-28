Τρέμουν οι τούρκοι και ο Ερντογάν τη Συνθήκη των Σεβρών που υπογράφηκε σαν σήμερα... Πανικόβλητοι την βλέπουν να έρχεται!

Για την πιθανότητα επαναφοράς της συνθήκης των Σεβρών ο Ερντογάν έχει μιλήσει δημόσια και έχει ομολογήσει πως υπάρχουν δυνάμεις που καλλιεργ...





«ο αγώνας που δίνει η Τουρκία σε διάφορα μέτωπα όπως η ανατολική Μεσόγειο και η Λιβύη, δεν είναι μόνο αγώνας δικαιώματος αλλά και αγώνας του μέλλοντος».



Για άλλη μια φορά τότε ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για Συνθήκη των Σεβρών που κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στην Τουρκία. Σε ομιλία του πριν πέντε χρόνια περίπου κι αφού αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο τόνισε πωςΓια άλλη μια φορά τότε ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για Συνθήκη των Σεβρών που κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στην Τουρκία.





«Όσο δίνουμε σημαντικούς αγώνες για να προστατέψουμε την πατρίδα μας είναι το ίδιο σημαντικό να αμυνθούμε και να προστατέψουμε την Γαλάζια Πατρίδα. Όπως πριν 100 χρόνια σκίσαμε και πετάξαμε τη Συνθήκη των Σεβρών έτσι και τώρα δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σε νέα Συνθήκη των Σεβρών που προσπαθούν να μας επιβάλλουν στην ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά.









Η Συνθήκη των Σεβρών που υπεγράφη σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου (με το παλιό) /10 Αυγούστου 1920 στην πόλη Σεβρ (Sèvres) της Γαλλίας είναι αυτή που τρέμουν οι τούρκοι... είναι αυτή που θα επαναφέρει την Ελλάδα των τριών Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών και ταυτόχρονα την ειρήνη και την ευημερία στους λαούς ολόκληρης της περιοχής που θα πρέπει να γνωρίζουν πως μόνο με την Ελληνική Ηγεμονία θα δούν άσπρη μέρα...





Κάποιοι το έχουν καταλάβει και συτνάσονται, κάποια σεέρνονται ακόμη σκλαβοι πίσω από το άρμα της τουρκίας. Θα καταλάβουν αργά ή γρήγορα και αυτοί...

Την ίδια σχεδόν περίοδο με την παραπάνω τοποθέτηση Ερντογάν μια χαρακτηριστική προειδοποίηση του κρατικού τουρκικού Ιδρύματος Ιστορίας της Τουρκίας, ανέφερε πωςΣυγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τουρκικής Ιστορίας, καθηγητής Refik Turan, δήλωσε πωςΟ Τούρκος καθηγητής χαρακτήρισε την συνθήκη των Σεβρών ως μη συνθήκη, αλλά ένα κακής θελήσεως έγγραφο που είχε συνταχτεί από τους εχθρούς της Τουρκίας.Αλλά και μόνο ότι επανέφερε το θέμα στην δημοσιότητα, δείχνει ακόμα μια φορά το άγχος της σημερινής Τουρκιάς που φαίνεται πως κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα» από τις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.