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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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28 Ιουλίου 1821... Οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βρυώνη, συνθηκολογούν και εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι

Ιουλίου 28, 2026

  Η οριστική συνθηκολόγηση και αποχώρηση των Σουλιωτών από το Σούλι έγινε στις 28 Ιουλίου 1822 (και η τελική αναχώρησή τους στις 2 Σεπτεμβρί...

 



Η οριστική συνθηκολόγηση και αποχώρηση των Σουλιωτών από το Σούλι έγινε στις 28 Ιουλίου 1822 (και η τελική αναχώρησή τους στις 2 Σεπτεμβρίου 1822), μετά την ήττα στο Πέτα και την πίεση των σουλτανικών δυνάμεων του Ομέρ Βρυώνη, και όχι το 1821.

Επιστροφή (1820): Επέστρεψαν στο Σούλι το 1820 συμμαχώντας αρχικά με τον Αλή Πασά ενάντια στον σουλτάνο.

Πολιορκία: Μετά τον θάνατο του Αλή Πασά (Ιανουάριος 1822) και την καταστροφή στο Πέτα (4 Ιουλίου 1822), οι Σουλιώτες έμειναν απομονωμένοι.

Συνθηκολόγηση: Υπέγραψαν συνθηκολόγηση στις 28 Ιουλίου 1822 και εγκατέλειψαν οριστικά την πατρίδα τους στις 2 Σεπτεμβρίου 1822 με κατεύθυνση τα Επτάνησα.

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