Υπόθεση Siluria: Εξωγήινος πολιτισμός μπορεί να έζησε στη Γη εκατομμύρια χρόνια πριν από τους ανθρώπους;

Ο άνθρωπος μπορεί να κοιτάζει τα αστέρια και να αναρωτιέται αν υπάρχει εξωγήινη ζωή στο διάστημα, όμως μια ανατρεπτική μελέτη αντιστρέφει τ...
Ο άνθρωπος μπορεί να κοιτάζει τα αστέρια και να αναρωτιέται αν υπάρχει εξωγήινη ζωή στο διάστημα, όμως μια ανατρεπτική μελέτη αντιστρέφει το δεδομένα και θέτει το ερώτημα αν κάποτε στην Γη αναπτύχθηκε ένας εξελιγμένος πολιτισμός που στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η thesun.co.uk αναφέρει ότι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge πραγματοποίησαν σχετική έρευνα το 2018 και την δημοσιοποίησαν το 2019, με τα ερωτήματα που περιέχει να εμπλουτίζονται ακόμα, ενώ την ονόμασαν υπόθεση Silurian ως «φόρο τιμής» στην σειρά Dr Who.
Η μελέτη συνδυάζει στοιχεία ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας και βιολογίας και ως σκεπτικό ακολουθεί την μέθοδο του αποκλεισμού, προκειμένου να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Επίσης, ερευνά το παρελθόν της Γης μέχρι και πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια και τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ο βιομηχανικός μας πολιτισμός διήρκεσε (μέχρι στιγμής) περίπου 300 χρόνια (για παράδειγμα, από την αρχή των μεθόδων μαζικής παραγωγής)».
Έτσι, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος έχει αφήσει μεν ένα σημάδι στη Γη, αλλά θα ήταν ελάχιστα ανιχνεύσιμο σε εκατομμύρια χρόνια εάν η κοινωνία τελείωνε αύριο.Η μελέτη λοιπόν, ρωτά ουσιαστικά, αν υπήρχε μια προηγμένη κοινωνία στη Γη πριν από τον άνθρωπο, πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε;
Γεωλογία, απομεινάρια και ένα «γιατί;»
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, είναι η γεωλογία της Γης που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Όπως αναφέρουν η Γη μπορεί ανέκαθεν να άλλαζε απότομα, όμως τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές γεωλογικές αλλαγές, που θα μπορούσαν να εκλείψουν σχεδόν κάθε στοιχείο.
Χαρακτηριστικά, μέσα σε 2,5 εκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ώστε όλη η χερσαία ζωή να έχει μεσαίο και μικρό μέγεθος προκειμένου να ανταπεξέλθει το τροπικό κλίμα, στη συνέχεια ακολούθησε η εποχή των Παγετώνων, μετά η θερμοκρασία σταθεροποιήθηκε και πλέον είμαστε αντιμέτωποι με το λιώσιμο των πάγων. Αν όλα αυτά λοιπόν φαίνονται κουραστικά στην σκέψη, τότε μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος τι πιθανότητες υπάρχουν να εντοπιστούν στοιχεία από έναν ανεπτυγμένο πολιτισμό.
Έπειτα, τίθεται το ερώτημα, ότι ναι μεν είναι δύσκολο να υπάρξουν στοιχεία λόγω της μορφολογία του εδάφους, όμως καθώς έχουμε ανακαλύψει στοιχεία από άλλα ζώα (πχ Δεινόσαυρους), θα έπρεπε να υπάρχει κάποια απόδειξη και από κάποιον άλλο πολιτισμό.
Και εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο «γιατί;» για τον εξής λόγο. Αν στο παρελθόν πριν τον άνθρωπο υπήρχε ένας πολιτισμός στην Γη και μάλιστα ανώτερος, αυτόματα θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Έτσι, είτε θα επιβίωνε ακόμα -τουλάχιστον ορισμένα μέρη του- ή θα είχε αφήσει κάτι πίσω.
Παρόλα αυτά, οι ερευνητές συνεχίζουν να θέτουν τα ερωτήματα παρά τις αρνητικές απαντήσεις, μέχρι να καταλήξουν σε ένα στέρεο συμπέρασμα, ειδικά από την στιγμή που η ζωή μπορεί να εκπλήξει. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός μπορεί να είναι πρόσφατος, όμως πέρα από την Γη, έχει καταφέρει να αφήσει στοιχεία της ύπαρξης του στο διάστημα.
Η thesun.co.uk αναφέρει ότι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge πραγματοποίησαν σχετική έρευνα το 2018 και την δημοσιοποίησαν το 2019, με τα ερωτήματα που περιέχει να εμπλουτίζονται ακόμα, ενώ την ονόμασαν υπόθεση Silurian ως «φόρο τιμής» στην σειρά Dr Who.
Η μελέτη συνδυάζει στοιχεία ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας και βιολογίας και ως σκεπτικό ακολουθεί την μέθοδο του αποκλεισμού, προκειμένου να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Επίσης, ερευνά το παρελθόν της Γης μέχρι και πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια και τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ο βιομηχανικός μας πολιτισμός διήρκεσε (μέχρι στιγμής) περίπου 300 χρόνια (για παράδειγμα, από την αρχή των μεθόδων μαζικής παραγωγής)».
Έτσι, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος έχει αφήσει μεν ένα σημάδι στη Γη, αλλά θα ήταν ελάχιστα ανιχνεύσιμο σε εκατομμύρια χρόνια εάν η κοινωνία τελείωνε αύριο.Η μελέτη λοιπόν, ρωτά ουσιαστικά, αν υπήρχε μια προηγμένη κοινωνία στη Γη πριν από τον άνθρωπο, πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε;
Γεωλογία, απομεινάρια και ένα «γιατί;»
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, είναι η γεωλογία της Γης που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Όπως αναφέρουν η Γη μπορεί ανέκαθεν να άλλαζε απότομα, όμως τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές γεωλογικές αλλαγές, που θα μπορούσαν να εκλείψουν σχεδόν κάθε στοιχείο.
Χαρακτηριστικά, μέσα σε 2,5 εκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ώστε όλη η χερσαία ζωή να έχει μεσαίο και μικρό μέγεθος προκειμένου να ανταπεξέλθει το τροπικό κλίμα, στη συνέχεια ακολούθησε η εποχή των Παγετώνων, μετά η θερμοκρασία σταθεροποιήθηκε και πλέον είμαστε αντιμέτωποι με το λιώσιμο των πάγων. Αν όλα αυτά λοιπόν φαίνονται κουραστικά στην σκέψη, τότε μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος τι πιθανότητες υπάρχουν να εντοπιστούν στοιχεία από έναν ανεπτυγμένο πολιτισμό.
Έπειτα, τίθεται το ερώτημα, ότι ναι μεν είναι δύσκολο να υπάρξουν στοιχεία λόγω της μορφολογία του εδάφους, όμως καθώς έχουμε ανακαλύψει στοιχεία από άλλα ζώα (πχ Δεινόσαυρους), θα έπρεπε να υπάρχει κάποια απόδειξη και από κάποιον άλλο πολιτισμό.
Και εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο «γιατί;» για τον εξής λόγο. Αν στο παρελθόν πριν τον άνθρωπο υπήρχε ένας πολιτισμός στην Γη και μάλιστα ανώτερος, αυτόματα θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Έτσι, είτε θα επιβίωνε ακόμα -τουλάχιστον ορισμένα μέρη του- ή θα είχε αφήσει κάτι πίσω.
Παρόλα αυτά, οι ερευνητές συνεχίζουν να θέτουν τα ερωτήματα παρά τις αρνητικές απαντήσεις, μέχρι να καταλήξουν σε ένα στέρεο συμπέρασμα, ειδικά από την στιγμή που η ζωή μπορεί να εκπλήξει. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός μπορεί να είναι πρόσφατος, όμως πέρα από την Γη, έχει καταφέρει να αφήσει στοιχεία της ύπαρξης του στο διάστημα.
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