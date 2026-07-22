Υπόθεση Siluria: Εξωγήινος πολιτισμός μπορεί να έζησε στη Γη εκατομμύρια χρόνια πριν από τους ανθρώπους;

Επίσης, ερευνά το παρελθόν της Γης μέχρι και πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια και τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ο βιομηχανικός μας πολιτισμός διήρκεσε (μέχρι στιγμής) περίπου 300 χρόνια (για παράδειγμα, από την αρχή των μεθόδων μαζικής παραγωγής)».Έτσι, σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος έχει αφήσει μεν ένα σημάδι στη Γη, αλλά θα ήταν ελάχιστα ανιχνεύσιμο σε εκατομμύρια χρόνια εάν η κοινωνία τελείωνε αύριο.Η μελέτη λοιπόν, ρωτά ουσιαστικά, αν υπήρχε μια προηγμένη κοινωνία στη Γη πριν από τον άνθρωπο, πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε;Γεωλογία, απομεινάρια και ένα «γιατί;»Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, είναι η γεωλογία της Γης που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Όπως αναφέρουν η Γη μπορεί ανέκαθεν να άλλαζε απότομα, όμως τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές γεωλογικές αλλαγές, που θα μπορούσαν να εκλείψουν σχεδόν κάθε στοιχείο.Χαρακτηριστικά, μέσα σε 2,5 εκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ώστε όλη η χερσαία ζωή να έχει μεσαίο και μικρό μέγεθος προκειμένου να ανταπεξέλθει το τροπικό κλίμα, στη συνέχεια ακολούθησε η εποχή των Παγετώνων, μετά η θερμοκρασία σταθεροποιήθηκε και πλέον είμαστε αντιμέτωποι με το λιώσιμο των πάγων. Αν όλα αυτά λοιπόν φαίνονται κουραστικά στην σκέψη, τότε μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος τι πιθανότητες υπάρχουν να εντοπιστούν στοιχεία από έναν ανεπτυγμένο πολιτισμό.