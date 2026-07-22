Ουκρανικό F-16 κατέρριψε ρωσικό Su-35 για πρώτη φορά: Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν το ιστορικό περιστατικό

Μια κορυφαία στιγμή – ορόσημο του πολέμου στην Ουκρανία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο αρχηγός γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ...
Μια κορυφαία στιγμή – ορόσημο του πολέμου στην Ουκρανία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο αρχηγός γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Πτέραρχος Νταν Κέιν, με «πρωταγωνιστές» ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 και ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-35.
Κατά την διάρκεια ακρόασης στην επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας, ο στρατιωτικός επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι πριν μερικές εβδομάδες ένα ουκρανικό F-16 «έγραψε ιστορία» αφού κατέρριψε ένα ρωσικό Su-35 για πρώτη φορά, με τον Αμερικανό Πτέραρχο να επικροτεί τις ικανότητες των ουκρανικών στρατευμάτων και δυνάμεων αεράμυνας.
«Θέλω να επισημάνω το απίστευτο έργο που κάνει η βιομηχανική βάση της Ουκρανίας αλλά και την τεράστια πρόοδο που έχουν κάνει οι ουκρανικές δυνάμεις, ειδικά στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και προστασίας, με αποκορύφωμα την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από ουκρανικό F-16» είπε ο ίδιος χαρακτηρστικά.
Ο Πτέραρχος Νταν Κέιν αναφερόταν στην κατάρριψη ενός ρωσικού Su-35 στις 8 Ιουλίου 2026 – για την οποία είχαμε αναφερθεί στο OnAlert.gr – όπου ο πιλότος γλίτωσε, καθώς εκτινάχθηκε εγκαίρως προτού το Flanker συντριβεί, σύμφωνα με όσα υποστήριζαν Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς στα social media.
Από την άλλη πλευρά, ουκρανικές πηγές πληροφόρησης δήλωναν πως το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε είτε από αντιαεροπορικό σύστημα Patriot είτε από ουκρανικό F-16 που είχε εντοπιστεί να επιχειρεί στην περιοχή, όμως τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από το Κίεβο.
Τελικά, την απάντηση έδωσε ο πιο διακεκριμένος και ανώτατος Αμερικανό αξιωματικός στο Κογκρέσο, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και βαρύτητα στις δηλώσεις του, αναφορικά με το ιστορικό αυτό περιστατικό, διότι αν και οι ουκρανικές αρχές είχαν ισχυριστεί παλιότερα παρόμοιες καταρρίψεις ρωσικών Su-35 από F-16, τελικά τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί από τρίτη ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης.
Με πληροφορίες από: Defence Blog
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