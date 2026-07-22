Να ζητήσει βοήθεια α΄πό τον Τσίπορα! Ο Μαμντάνι παραδέχθηκε: «Δεν έχω την εξουσία να συλλάβω τον Νετανιάχου»!

Αφού προηγουμένως είχε δεσμευτεί να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο ν...

Αφού προηγουμένως είχε δεσμευτεί να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο νεοεκλεγείς ισλαμοκομμουνιστής Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, παραδέχθηκε ότι η πόλη στερείται τη νομική εξουσία για τη διενέργεια μιας τέτοιας σύλληψης.Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, παραδέχθηκε την Τετάρτη 22/07 ότι η πόλη δεν διαθέτει ανεξάρτητη νομική εξουσία για την εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι η ερχόμενη διοίκησή του εξέτασε τις διαθέσιμες νομικές επιλογές της πόλης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δημοτικές Αρχές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη σύλληψη.Αντ’ αυτού, κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσχωρήσει στο δικαστήριο και να εκτελέσει το ένταλμα, δηλώνοντας παράλληλα ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη της Νέας Υόρκης.Ο Μαμντάνι χρησιμοποίησε το βίντεο για να εξαπολύσει σκληρές κατηγορίες κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αποκαλώντας τον εγκληματία πολέμου και επιρίπτοντας στο Ισραήλ την ευθύνη για τον θάνατο περισσότερων από 73.000 Παλαιστινίων.Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για επιθέσεις σε νοσοκομεία, στερώντας από τα βρέφη την ευκαιρία να ζήσουν, λιμοκτονώντας πολίτες και σκοτώνοντας εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσιογράφους.Η διευκρίνιση αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Μαμντάνι προκάλεσε σάλο, δηλώνοντας στους New York Times ότι θα επιδίωκε τη σύλληψη του Νετανιάχου εάν ο Πρωθυπουργός ταξίδευε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημόσια την απειλή, δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο Τραμπ υπερασπίστηκε το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς, και όχι ο Νετανιάχου, είναι υπεύθυνο για τη διασπορά του θανάτου και της καταστροφής σε ολόκληρη την περιοχή.Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέρριψαν επίσης την αρχική απειλή του Μαμντάνι.Το Γραφείο του Πρωθυπουργού τον κάλεσε να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πολιτικές του στη Νέα Υόρκη, αντί να επιτίθεται στον ηγέτη αυτού που περιέγραψε ως τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επιπλέον ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί Ισραηλινών ή Αμερικανών πολιτών και χαρακτήρισαν το ένταλμα σύλληψης ως παράνομο.Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, και ο γενικός πρόξενος της χώρας στη Νέα Υόρκη, Οφίρ Ακούνις, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς του Μαμντάνι, κατηγορώντας τον ότι υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό αντί να διοικεί την πόλη.