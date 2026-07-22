Η μεγαλύτερη αρχαία πόλη στην Ελλάδα που δεν γνωρίζουν πολλοί Η ελληνική «Πομπηία» - Εντυπωσιακό βίντεο

Όλοι γνωρίζουμε μερικές ή αρκετές αρχαίες πόλεις της Ελλάδας. Κάποιες είναι περισσότερο και άλλες λιγότερο φημισμένες για την ιστορία τους...
Όλοι γνωρίζουμε μερικές ή αρκετές αρχαίες πόλεις της Ελλάδας. Κάποιες είναι περισσότερο και άλλες λιγότερο φημισμένες για την ιστορία τους και όσα διαδραματίστηκαν εκεί.
Υπάρχει και μία αρχαία πόλη την οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πολλοί τόσο καλά και αγνοούν και μια λεπτομέρεια όσον αφορά την ιστορία της. Πρόκειται για την Νικόπολη και είναι η μεγαλύτερη αρχαία πόλη της Ελλάδας.
Νικόπολη: Η μεγαλύτερη αρχαία πόλη στην Ελλάδα που δεν γνωρίζουν πολλοί
Η Αρχαία Νικόπολη είναι κτισμένη στη χερσόνησο, η οποία χωρίζει τον Αμβρακικό κόλπο από το Ιόνιο πέλαγος. Το όνομά της δεν είναι τυχαίο μιας και ονομάστηκε έτσι ως η πόλη της νίκης. Η μεγαλύτερη αρχαία πόλη της Ελλάδας είχε χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους που οδηγούσαν εκεί και αποτέλεσε σπουδαίο εμπορικό κέντρο. Πώς ιδρύθηκε η πόλη; Μόνο τυχαία δεν είναι τα γεγονότα καθώς η περίφημη Νικόπολη ιδρύθηκε ως σύμβολο της μεγάλης νίκης του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα Οκταβιανού και μετέπειτα Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου ενάντια στο Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου στο Άκτιο.
Αυτή η ιστορική κωμόπολη αποτέλεσε κατά τη διάρκεια των περασμένων αιώνων ένα γνωστό κέντρο εμπορίου ενώ ήταν και η διοικητική πρωτεύουσα της Ηπείρου για 7 αιώνες. Μάλιστα ο Οκταβιανός μετέφερε εκεί πληθυσμούς από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις της ευρύτερης περιοχής. Θεωρείται ότι η Νικόπολη κατά την περίοδο της ακμής της είχε περίπου έως και 100.000 κατοίκους, αποτελώντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του ρωμαϊκού κόσμου.
Δείτε πώς είναι σήμερα η περιοχή μέσα από το βίντεο του καναλιού n.p. production στο Youtube.
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