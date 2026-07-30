Λόγω Καιρού: Σε Red Code για φωτιά σήμερα Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες και άλλες 3 περιφέρειες

Σε κατάσταση «Red Code» τίθενται σήμερα (30.07.2-26) Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της...





Σε κατάσταση «Red Code» τίθενται σήμερα (30.07.2-26) Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση φωτιάς.Σε πλήρη ετοιμότητα ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που σημειώνονται σήμερα στην χώρα. Οι άνεμοι ήδη πνέουν έως 8 μποφόρ, τοπικά και 9, δημιουργώντας εκρηκτικές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς. Υπενθυμίζεται πως το μέτωπο στο Ρέθυμνο καίει ασταμάτητα από το μεσημέρι της Τετάρτης.Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σήμερα σε Red Code συγκεκριμένες περιοχές στην χώρα λόγω του αυξημένου κίνδυνου για φωτιά.Αναλυτικά σε κόκκινο συναγερμό είναι:-η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),-η Περιφέρεια Κρήτης,-οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,-οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),-οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και-η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του υπουργείου: