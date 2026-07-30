«Χρησιμοποιούσαν το κινητό της για να φαίνεται ζωντανή»: Συνεχίζεται το θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με την 38χρονη Βρετανίδα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίρι...



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης χρησιμοποιούνταν μετά τον θάνατό της, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από τη συσκευή στάλθηκαν ακόμη και γραπτά μηνύματα με στόχο να παραπλανηθούν συγγενείς και γνωστοί της.



«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Αντιμετωπίζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος», αναφέρει Έλληνας αστυνομικός στην εφημερίδα.



Η 38χρονη Ε.Ρ, καταγόμενη από τη Σκωτία, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Ιουνίου, μέσω Κύπρου, και στη συνέχεια μετέβη στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους.



Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή ήταν στις 15 Ιουλίου, λίγο πριν από την εκτιμώμενη ώρα του εγκλήματος. Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα από έναν άστεγο, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές όταν παρατήρησε μια βαλίτσα από την οποία «προεξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο άκρο».



Ταυτοποίηση μέσω Interpol





Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να εξακριβωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.



Η γυναίκα δεν έφερε επάνω της έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, χωρίς αποτέλεσμα στις ελληνικές βάσεις δεδομένων. Τελικά, η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικών βάσεων και της Interpol.



Η 38χρονη είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι. Μάλιστα, στο σορτς υπήρχε η ονομασία γαλλικού πανεπιστημίου, στοιχείο που οδήγησε στην ενεργοποίηση της Interpol και συνέβαλε στην ταυτοποίησή της.



Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις και οι επαφές τηςΗ Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία τα στοιχεία των επιβατών της πτήσης με την οποία ταξίδεψε η 38χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνοδευόταν από κάποιο άλλο άτομο.



Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν τα μητρώα καταλυμάτων για τυχόν κρατήσεις στο όνομά της, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται στενά με την Αστυνομία της Κύπρου στο πλαίσιο της έρευνας.



«Πρωτοφανής υπόθεση στην καρδιά της Αθήνας»Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται ακόμη Έλληνα αστυνομικό, ο οποίος περιγράφει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας: «Το να βρεθεί μια αλλοδαπή νεκρή μέσα σε βαλίτσα, εδώ στην καρδιά της Αθήνας, είναι πρωτοφανές. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων δεν έχει υπάρξει ανάλογη υπόθεση».



Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και η ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων της 38χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι χρησιμοποίησαν το κινητό της τηλέφωνο μετά τον θάνατό της και να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις και επαφές της.

Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με την 38χρονη Βρετανίδα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς την υπόθεση φιλοξενεί εκτενώς και η βρετανική Daily Mail.