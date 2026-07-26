Θεσσαλονίκη: 26χρονος έβρισε και επιτέθηκε σε 46χρονο επειδή φορούσε… κίτρινη μπλούζα

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σ’ έναν 26χρονο που επιτέθηκε σε έναν 46χρονο επειδή φορούσε κίτρινη μπλούζα που προσομοί...

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σ’ έναν 26χρονο που επιτέθηκε σε έναν 46χρονο επειδή φορούσε κίτρινη μπλούζα που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της πόλης.Το περιστατικό οπαδικής βίας συνέβη πριν από δύο εβδομάδες και συνέβη όταν ο 26χρονος ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, προσέγγισε τον 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα.Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 26χρονου και το μεσημέρι της Τετάρτης (28.07.2026) συνελήφθη. Ο παθών κατήγγειλε ότι ο 26χρονος του επιτέθηκε δύο φορές, μία προχθές και μία πριν από δύο εβδομάδες, στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με τη voria.gr.Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.