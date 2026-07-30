Ισλαμική πρόκληση εντός Ελλάδος! Με τουρκικές σημαίες διαδήλωσαν στην Θεσσαλονίκη Παλαιστίνιοι και «αλληλέγγυοι»

Να τα βλέπουν αυτά κάποιοι ΝΤΕΜΕΚ πατριώτες που στηρίζουν τον δήθεν Παλαιστινιακό αγώνα και κάτι "φριγαζάκηδες" ορφανά του Χίτ...









Στη Θεσσαλονίκη της ποντιακής προσφυγιάς, στην πόλη που δέχτηκε τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, θύματα της τουρκικής θηριωδίας, οι αλληλέγγυοι δήθεν «διεθνιστές» για την Παλαιστίνη «παρέλασαν» με τουρκική σημαία.Όπως γράφει η Karfitsa.gr, ένα καραβάνι Παλαιστινίων έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης και «κατά της γενοκτονίας από το κράτος του Ισραήλ». Παλαιστίνιοι διαδηλωτές, που συμμετέχουν στο Palestine Convoy πραγματοποίησαν κινητοποίηση διαμαρτυρίας από την Καμάρα το απόγευμα της Τετάρτης 29/07.«Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, συνεχίσαμε στην Αλβανία, πήγαμε στο Μαυροβούνιο και τώρα στη Θεσσαλονίκη.»Το μήνυμά μας είναι ένα. Ζητούμε να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», επεσήμανε ο [Τούρκος] Σελτσούκ Ντεμίρ (Selçuk Demir), ο οποίος συμμετέχει στο Palestine Convoy.Η πρόκληση με την τουρκική σημαία δεν στρέφεται μόνο κατά του ελληνικού ελληνορθόδοξου πληθυσμού, αλλά και κατά της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας της πόλης.Δείτε το βίντεο με τους «αλληλέγγυους»: