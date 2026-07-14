Έλαμψαν οι Ένοπλες Δυνάμεις... Με ελληνικά Rafale και πεζοπόρο τμήμα του ΓΕΕΘΑ ο εορτασμός της Βαστίλης στο Παρίσι!

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, ...





Ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε ήταν, όταν ένα μέρος του ελληνικού στρατού παρήλασε μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, στην πόλη του φωτός, ακριβώς 107 χρόνια μετά από τη νικητήρια παρέλαση μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 14 Ιουλίου το 1919.



Στους γαλλικούς αιθέρες, την προσοχή έκλεψαν τα δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία πέταξαν σε άψογο σχηματισμό πάνω από την γαλλική πρωτεύουσα, μαζί με F-35, Eurofighter Typhoon και Tornado των συμμάχων. Ωστόσο, η παρουσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έδαφος ήταν εξίσου επιβλητική και συγκινητική, καθώς το ελληνικό πεζοπόρο τμήμα κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.



Ένστολοι με τουφέκια και ξιφολόγχες στο χέρι παρήλασαν με απόλυτο συγχρονισμό ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία. Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες. Η εικόνα αυτή θύμισε το σκηνικό που σημειώθηκε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο πριν από 117 χρόνια. Ένστολοι με τουφέκια και ξιφολόγχες στο χέρι παρήλασαν με απόλυτο συγχρονισμό ακολουθώντας τον σημαιοφόρο που κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία. Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες. Η εικόνα αυτή θύμισε το σκηνικό που σημειώθηκε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο πριν από 117 χρόνια.





Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελαύνουν στα Ηλύσια Πεδία, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας να κυριάρχησε στις φετινές εκδηλώσεις.