Ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο...;;; Η επιτροπή ασύλου κόντρα στον Πλεύρη αποφάσισε πως παραμένει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ!

Δεκτή έκανε η επιτροπή ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά της απόφασης τη...



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα Αίτηση Ακυρώσεως εναντίον της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, που αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές.



Όπως σημειώνει το υπουργείο, «η αίτηση ακυρώσεως ασκείται δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση βρίθει νομικών πλημμελειών, δεν απαντά στη τεκμηριωμένη απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου της Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αγνοεί ότι το Πακιστάν συνιστά ασφαλή χώρα, είναι αόριστη και ατεκμηρίωτη και για όσους άλλους λόγους αναπτυχθούν στην αίτηση ακυρώσεως. Το γεγονός μάλιστα ότι υπήκοοι Πακιστάν λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό κατωτέρω του 1%, πράγμα που περιέργως αγνοεί η συγκεκριμένη απόφαση, την καθιστά ιδιαιτέρως προβληματική».



Αντίστοιχα στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως «οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης προσφυγών αιτούντων ασύλου συγκροτούνται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού εξαντλείται στο να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων που προφανώς είναι νομικά εσφαλμένες, όπως η συγκεκριμένη. Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση».



Την ίδια στιγμή, πηγές του Υπουργείου σημειώνουν στο protothema.gr, πως η «απόφαση είναι προκλητική και αποτελεί κερκόπορτα να μπορούν πολίτες από το Πακιστάν να λαμβάνουν άσυλο με αστεία επιχειρηματολογία».

Δεκτή έκανε η επιτροπή ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί.