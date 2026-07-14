Κατεχόμενη Κύπρος: Συνελήφθησαν από τις ψευδο-αρχές δύο Ελληνοκύπριοι που διέσχισαν το οδόφραγμα Πύργου

Συνελήφθησαν δύο ελληνοκύπριοι πολίτες που εισήλθαν στην Κατεχόμενη περιοχή από τον τουρκικό στρατό, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις διαδι...











Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιουλίου 2026. Μάλιστα, οι δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες, που φέρονται να είναι φίλοι, εισήλθαν στο έδαφος της Κατοχικής Κύπρου μέσω του συνοριακού περάσματος Πύργου.



Υποστηρίζεται ότι τα άτομα συνέχισαν το δρόμο τους με το όχημά τους χωρίς να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες μετανάστευσης στο συνοριακό πέρασμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιουλίου 2026. Μάλιστα, οι δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες, που φέρονται να είναι φίλοι, εισήλθαν στο έδαφος της Κατοχικής Κύπρου μέσω του συνοριακού περάσματος Πύργου.Υποστηρίζεται ότι τα άτομα συνέχισαν το δρόμο τους με το όχημά τους χωρίς να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες μετανάστευσης στο συνοριακό πέρασμα.











Μετά από ελέγχους που διεξήγαγαν αστυνομικές ομάδες, δύο άτομα σταμάτησαν και κρατήθηκαν επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει τις νόμιμες διαδικασίες εισόδου στη χώρα. Οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν ότι τα άτομα είχαν παραβιάσει την τουρκική στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη.



Δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες συνελήφθησαν με την κατηγορία της εισόδου στα Κατεχόμενα χωρίς την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετανάστευσης και της παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική έρευνα για το περιστατικό. Μετά από ελέγχους που διεξήγαγαν αστυνομικές ομάδες, δύο άτομα σταμάτησαν και κρατήθηκαν επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει τις νόμιμες διαδικασίες εισόδου στη χώρα. Οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν ότι τα άτομα είχαν παραβιάσει την τουρκική στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη.Δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες συνελήφθησαν με την κατηγορία της εισόδου στα Κατεχόμενα χωρίς την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετανάστευσης και της παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική έρευνα για το περιστατικό.

Συνελήφθησαν δύο ελληνοκύπριοι πολίτες που εισήλθαν στην Κατεχόμενη περιοχή από τον τουρκικό στρατό, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες μετανάστευσης, γράφει τουρκοκυπριακό δημοσίευμα.Όπως σημειώνεται, ξεκίνησε έρευνα εναντίον των δύο Ελληνοκυπρίων πολιτών που κρατούνται στην υπό κατοχή περιοχή με την κατηγορία της παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης.Οι αστυνομικές ομάδες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων τους, διαπίστωσαν ότι δύο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εισήλθαν στη χώρα χωρίς να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μετανάστευσης.