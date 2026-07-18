Ακόμη και πριν τα RAFALE το Αμερικάνικο Fox News έβγαζε ΝΙΚΗΤΗ...!!! «Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο... Ισχυρότερο το Ελληνικό Ναυτικό»..!









Το Fox News αναφέρει ότι οι Έλληνες πιλότοι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο ενώ το πολεμικό μας ναυτικό αν και μικρό σε αριθμό, είναι άκρως πιο αποτελεσματικό από το τουρκικό ναυτικό, προκαλώντας “εγκεφαλικά” στην Άγκυρα.Για να αναφέρει αυτό όμως αμερικανικό κανάλι τέτοιας εμβέλειας, σίγουρα γνωρίζει πολλά περισσότερα από τις δικές του πηγές για την ισχύ των ...τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.Οι αμερικανικές δυνάμεις άλλωστε σε αυτές τις περιοχές είναι γνώστες όλων των πληροφοριών για τις πραγματικές ισχνές δυνατότητες των Τούρκων στρατιωτών.Το ίδιο κανάλι επισημαίνει ότι σχεδόν καθημερινά, ελληνικά και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και πολεμικά πλοία, κινούνται το ένα απέναντι στο άλλο στην Α. Μεσόγειο με αιτία τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων."Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με λιγότερους από 11 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Τουρκία είναι μια χώρα περίπου με 82 εκατομμύρια πολίτες και διαθέτει περισσότερους στρατιώτες από την Ελλάδα και φυσικά έναν πολύ μεγαλύτερο στρατό.Ωστόσο, οι Έλληνες πιλότοι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, ενώ το ελληνικό πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από αυτό της Τουρκίας.Οι περισσότεροι Αμερικανοί συμπαθούν την Ελλάδα. Πολλοί έχουν στενούς πολιτιστικούς και εθνοτικούς δεσμούς με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αρμενία, που είναι μη μουσουλμανικές χώρες που περιβάλλονται από ισλαμικά έθνη. Και τα τρία έθνη όμως δέχθηκαν ένα είδος “εκφοβισμού” από την ισλαμική Τουρκία.Τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ, ειδικά η Γαλλία, υποστηρίζουν επίσης την Ελλάδα. Παραδοσιακά η φιλο-τουρκική Γερμανία προσπάθησε να μεσολαβήσει στην τωρινή κρίση χωρίς να καταφέρει τίποτα", τονίζει μεταξύ άλλων.Το αμερικανικό ΜΜΕ μας υπενθυμίζει ότι μετά απώλεια πολλών εδαφών στα Βαλκάνια το 1912-13, η Ελλάδα και αυτό που σήμερα ονομάζεται Τουρκία έγιναν αντίπαλοι, ενώ επισημαίνει ότι οι δύο χώρες έχουν πολεμήσει αρκετές φορές μεταξύ τους.Ωστόσο, η τρέχουσα κλιμάκωση στο Αιγαίο φαίνεται περίεργη. Οι περισσότερες εδαφικές αξιώσεις και διαφορές επί συνόρων επιλύθηκαν το 1923 ενώ είχαμε και μαζικές ανταλλαγές πληθυσμού.pentapostagma.gr