Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ - Τους 42 βαθμούς θα «αγγίξει» η θερμοκρασία

Προ των πυλών βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού που θα φέρει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών Κελσίου, με το θερμόμετρο ...



Η Αθήνα εμφανίζει θερμό διάστημα έως περίπου τις 21–22 Ιουλίου, με μέγιστες κοντά στους 36–37 βαθμοί Κελσίου.



Μετά τις 23/7 η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά.

Προ των πυλών βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού που θα φέρει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών Κελσίου, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα ήδη από την Κυριακή (19/7).Την Κυριακή (19/7) οπότε και οι ισχυροί άνεμοι θα εξασθενήσουν, η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσουν μέχρι τους 40 βαθμούς.Το κύμα ζέστης αναμένεται, όμως να κορυφωθεί από τη νέα εβδομάδα, την Δευτέρα (20/7) και την Τρίτη (21/7). Οι πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα «λιώσουν» στους 40 βαθμούς.Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, τον Θεσσαλικό κάμπο, περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και στα νησιά.Όπως επισημαίνει από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς «το διάστημα 19–22 Ιουλίου φαίνεται να είναι το πιο θερμό του μήνα, με αιχμή κυρίως στη Λαμία, τη Λάρισα και δευτερευόντως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».Μετά τις 23–24 Ιουλίου η θερμοκρασία υποχωρεί, ενώ η επόμενη άνοδος προς το τέλος του μήνα φαίνεται ηπιότερη.