Φίδια στον κόρφο μας... Έπιασαν 50χρονο αλβανό να μπουρλοτιάζει την Άνοιξη! Καρέ καρέ η προσπάθεια εμπρησμού!

Θα τον βγάλουν με ψυχιατρικά προβλήματα; Θα δώσουν την φωτογραφία του στη δημοσιότητα; Θα παραμείνει στην Ελλάδα να τον ταϊζουμε εντός ή ε...



Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, ο 50χρονος έχει «πιαστεί» από κάμερες της περιοχής να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση. Στη συνέχεια βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν να μην συνέβη τίποτα.



Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.





Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, ο 50χρονος έχει «πιαστεί» από κάμερες της περιοχής να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση. Στη συνέχεια βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν να μην συνέβη τίποτα.Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.













Τι έλεγε η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Τι έλεγε η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής





Νωρίτερα η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ανέφερε πως στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. συνέλαβαν στην Άνοιξη Αττικής έναν 50χρονο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά την Παρασκευή (17/7) και ώρα 00:33, σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, κοντά σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, δημιουργώντας επιπλέον άμεσο κίνδυνο και για τους οικισμούς της περιοχής. Ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Καρέ καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του 50χρονου Αλβανού που συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή (17/7) στην Άνοιξη.