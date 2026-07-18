«Με Αρετή και Τόλμη»: Τεθωρακισμένα σε δράση και ρεαλιστικά σενάρια στην άσκηση «ΑΙΓΙΣ»

Νέα επιχειρησιακά στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάζει την Κυριακή η εκπομπή «Με Αρετή και Τόλμη». Η εκπομπή ...
Νέα επιχειρησιακά στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάζει την Κυριακή η εκπομπή «Με Αρετή και Τόλμη». Η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 11:30 το πρωί από την ΕΡΤ3, με πλάνα από απαιτητικές ασκήσεις αλλά και την επίσκεψη του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού.
Επιχειρησιακό σενάριο στον Αμπελώνα Κομοτηνής
Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση τεθωρακισμένων δυνάμεων στο πεδίο βολής Αμπελώνα στην Κομοτηνή.
Το απαιτητικό επιχειρησιακό σενάριο περιλαμβάνει την εξάλειψη εχθρικού προγεφυρώματος, προσφέροντας στα πληρώματα τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε συνθήκες που προσομοιάζουν στο σύγχρονο πεδίο μάχης.
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει στη μονάδα
Η εκπομπή καταγράφει επίσης την επίσκεψη του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού.
Πρόκειται για μια επιστροφή γεμάτη αναμνήσεις από τη στρατιωτική του θητεία, η οποία αναδεικνύει ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν αποτελεί απλώς ένα προσωρινό στάδιο στη ζωή των στρατευσίμων.
Ρεαλιστική εκπαίδευση στην ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΣ»
Στα θέματα της εκπομπής περιλαμβάνεται ακόμη η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΑΙΓΙΣ».
Κατά τη διάρκειά της εφαρμόστηκαν ρεαλιστικά σενάρια, μέσα από τα οποία δοκιμάστηκαν στην πράξη η συνεργασία, ο συντονισμός και η αποτελεσματική αντίδραση του προσωπικού απέναντι στις σύγχρονες επιχειρησιακές προκλήσεις.
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