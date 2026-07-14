Έτσι θα καταστρέψουν τα τουρκικά αντιαεροπορικά! Πρώτη δοκιμαστική αποστολή καταστολής εχθρικής αεράμυνας για το Rafale F4

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Dassault Aviation και της Harmattan AI, το Rafale F4 πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική αποστολή καταστολ...





Το σύστημα NAMIB μπορεί να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να καταδείξει τη θέση στόχων, οι οποίοι εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Το NAMIB έχει παθητική λειτουργία, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Η δοκιμή γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης της έκδοσης F5 του Rafale.



To Rafale F5 θα μπορεί να μεταφέρει έως και 18 πυραύλους αέρος-εδάφους, τόσο για την προσβολή στόχων όσο και για αποστολές καταστολής/καταστροφής εχθρικής αεράμυνας. Επίσης, θα ενσωματώνει αμφίδρομο σύστημα ζεύξης δεδομένων, έτσι ώστε να ανανεώνει τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της πτήσης. To Rafale F5 αναμένεται να είναι διαθέσιμο από το 2033 και επιχειρησιακό από το 2035 και μετά. Η βασική αναβάθμιση, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις, θα είναι η ικανότητα του Rafale F5 να ελέγχει και να συνεργάζεται με UCAV Επίσης, το αεροσκάφος θα ενσωματώνει νέες ικανότητες επικοινωνιών και συνεργασίας, νέους αισθητήρες και όπλα.





Όλες αυτές οι ικανότητες απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, κάτι που προβλέπεται για την έκδοση F5. Έμφαση θα δοθεί και στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, όπου το Rafale F5 θα ενσωματώνει ένα νέο και ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου, ικανό να προστατεύει το αεροσκάφος από επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα και ικανό να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Dassault Aviation και της Harmattan AI, το Rafale F4 πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική αποστολή καταστολής εχθρικής αεράμυνας, με τη βοήθεια UAV. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης NAMIB τοποθετήθηκε σε UAV, εντόπισε εχθρικό ραντάρ και διαβίβασε τη θέση του στο Rafale F4. Στη διάρκεια της δοκιμής το Rafale F4 ενημερώθηκε για τη θέση του εχθρικού ραντάρ ενώ βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας από τον στόχο. Από εκείνη τη θέση το Rafale F4 πραγματοποίησε και εικονική βολή κατά του στόχου.