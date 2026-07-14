Ποια διατάγματα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι δε θα προλάβουν καν να δακτυλογραφηθούν;

economistas_ Ευτυχισμένοι άνθρωποι, μεταξύ άλλων, είναι και οι άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά τους. Είναι οι άνθρωποι που είχαν την ...
economistas_Ευτυχισμένοι άνθρωποι, μεταξύ άλλων, είναι και οι άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά τους.
Είναι οι άνθρωποι που είχαν την τύχη, μετά από πολύ κόπο να καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά που ονειρεύονταν. Μια δουλειά που τους αρέσει, τους γεμίζει και τους κάνει κάθε πρωί να ξυπνάνε με όρεξη για να την υπηρετήσουν.
Το να κάνεις μια δουλειά που αγαπάς είναι ευλογία, γιατί απλά ξυπνάς γεμάτος όρεξη το πρωί για να την κάνεις και έτοιμος για να αντιμετωπίσεις όποια πρόκληση φέρει η μέρα. Είναι άνθρωποι που είναι ενθουσιασμένοι με τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και την ανταπόκριση που έχει η δουλειά τους. Είναι άνθρωποι που πρώτα και πάνω από αισθάνονται όμορφα. Αλλά πώς μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι κάνει τη δουλειά που αγαπάει;
Παρακάτω ακολουθούν τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι απλά γεννημένος για τη δουλειά που κάνει:
Τα δίνουν όλα για τη δουλειά τους
Ισως κάποιος γνωρίζει πού είναι καλός και πού υστερεί στη δουλειά του. Ισως, επίσης, καταλαβαίνει τα όριά του. Αυτό το επίπεδο αυτογνωσίας έρχεται με το χρόνο και την εμπειρία, αλλά και όταν κάνει μια δουλειά που πραγματικά αξιοποιεί τα φυσικά του ταλέντα. «Η σωστή δουλειά πρέπει να σας βάζει σε μια διαδικασία να βάζετε κάθε μέρα τα δυνατά σας για να την κάνετε και την ίδια ώρα να σας δίνει περιθώρια ανάπτυξης. Αν έχετε κάποιες ικανότητες που έχει κοπιάσει για να τις αποκτήσετε, τότε αναζητήστε ευκαιρίες εργασίας που θα σας επιτρέψουν να τις αξιοποιήσετε», λέει η Αμάντα Ογκοστίν, σύμβουλος εργασίας.
Η δουλειά τους γίνεται προσωπική τους υπόθεση
Οταν έαν άτομο ακολουθεί επαγγελματικά το μονοπάτι που του ταιριάζει απόλυτα, βάζει όλη του την ενέργεια για να πετύχει. Και αυτό κάνει τους επαγγελματίες αυτούς να αισθάνονται σαν να κάνουν κάτι σπουδαίο, να αισθάνονται αποδεκτοί και την ίδια ώρα να βοηθούν και τους συνεργάτες τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οταν κάποιος φθάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν αντιμετωπίζει τη δουλεία σαν δουλειά. Και αυτό είναι εν πολλοίς το ζητούμενο.
Νιώθουν ότι μαθαίνουν και ωριμάζουν μέσα από τη δουλειά τους
Μια ιδανική δουλειά δίνει σε κάποιον ευκαιρίες όχι μόνο για να χρησιμοποιήσει όλες τις γνώσεις του αλλά και να τις εμπλουτίσει. Ετσι καταλήγει να είναι αφοσιωμένος και χαρούμενος με τη δουλειά του. Αν από την άλλη κάποιος σταματήσει να μαθαίνετε από τη δουλεία του, είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα χάσει κάθε ενδιαφέρον για αυτήν. Επομένως, σε κάθε δουλειά είναι σημαντικό να αναζητά κανείς ευκαιρίες που θα προκαλέσουν τα όριά τους και τις γνώσεις τους
Απολαμβάνουν τη δουλεία τους ακόμη και αν είναι αγχωτική και σκληρή
Οποια θέση και αν έχει κανείς σε μια δουλειά, το άγχος δεν μπορεί να εκλείψει. Είναι σίγουρο ότι κάθε εργαζόμενος θα βρεθεί αντιμέτωπος με πιεστικές προθεσμίες, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολους πελάτες και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Αλλά αν κάποιος κάνει μια δουλεία που αγαπάει και είναι γεννημένος για αυτήν, τότε όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι παρά προκλήσεις για να τον κάνουν καλύτερο. «Αν είστε σε θέση να διατηρήσετε την αισιοδοξία σας αλλά και την επιθυμία σας να βρίσκεστε σε αυτή τη δουλεία και να μην πείτε ποτέ ''τα παρατάω'', όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα και όσες αντιξοότητες και αν προκύψουν, τότε είναι σίγουρο ότι κάνετε τη σωστή δουλειά».
Είναι ενθουσιασμένοι όταν σκέφτονται τη δουλειά τους
Είναι Κυριακή και χτυπάει το τηλέφωνο από τη δουλειά. Αλλά εσάς δεν σας πιάνει πανικός, ούτε σας κυριεύουν τα νεύρα σας. Τότε σίγουρα κάνετε τη δουλειά των ονείρων σας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο παθιασμένοι με τη δουλειά τους που δεν τους νοιάζει καθόλου αν μια έκτακτη κατάσταση στην εργασία τους, τούς καταστρέψει το Σαββατοκύριακο ή τους αναγκάσει να διακόψουν τις διακοπές τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Γιατί απλά με μια κουβέντα, λατρεύουν τη δουλεία τους. «Οι άνθρωποι που σκέφτονται τη δουλειά τους και πώς θα την εξελίξουν ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου, έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι κάνουν τη δουλειά για την οποία γεννήθηκαν».
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