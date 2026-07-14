Ποια διατάγματα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι δε θα προλάβουν καν να δακτυλογραφηθούν;



Οποια θέση και αν έχει κανείς σε μια δουλειά, το άγχος δεν μπορεί να εκλείψει. Είναι σίγουρο ότι κάθε εργαζόμενος θα βρεθεί αντιμέτωπος με πιεστικές προθεσμίες, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολους πελάτες και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Αλλά αν κάποιος κάνει μια δουλεία που αγαπάει και είναι γεννημένος για αυτήν, τότε όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι παρά προκλήσεις για να τον κάνουν καλύτερο. «Αν είστε σε θέση να διατηρήσετε την αισιοδοξία σας αλλά και την επιθυμία σας να βρίσκεστε σε αυτή τη δουλεία και να μην πείτε ποτέ ''τα παρατάω'', όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα και όσες αντιξοότητες και αν προκύψουν, τότε είναι σίγουρο ότι κάνετε τη σωστή δουλειά».



Είναι ενθουσιασμένοι όταν σκέφτονται τη δουλειά τους



Είναι Κυριακή και χτυπάει το τηλέφωνο από τη δουλειά. Αλλά εσάς δεν σας πιάνει πανικός, ούτε σας κυριεύουν τα νεύρα σας. Τότε σίγουρα κάνετε τη δουλειά των ονείρων σας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο παθιασμένοι με τη δουλειά τους που δεν τους νοιάζει καθόλου αν μια έκτακτη κατάσταση στην εργασία τους, τούς καταστρέψει το Σαββατοκύριακο ή τους αναγκάσει να διακόψουν τις διακοπές τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Γιατί απλά με μια κουβέντα, λατρεύουν τη δουλεία τους. «Οι άνθρωποι που σκέφτονται τη δουλειά τους και πώς θα την εξελίξουν ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου, έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι κάνουν τη δουλειά για την οποία γεννήθηκαν».





Μια ιδανική δουλειά δίνει σε κάποιον ευκαιρίες όχι μόνο για να χρησιμοποιήσει όλες τις γνώσεις του αλλά και να τις εμπλουτίσει. Ετσι καταλήγει να είναι αφοσιωμένος και χαρούμενος με τη δουλειά του. Αν από την άλλη κάποιος σταματήσει να μαθαίνετε από τη δουλεία του, είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα χάσει κάθε ενδιαφέρον για αυτήν. Επομένως, σε κάθε δουλειά είναι σημαντικό να αναζητά κανείς ευκαιρίες που θα προκαλέσουν τα όριά τους και τις γνώσεις τους