Το ατελείωτο Ποινικό Μητρώο των τούρκων... Μαρτυρίες Γυναικών που γλίτωσαν από την Γεονοκτονία…









Η Κοινότητα των Εθνών είχε κρατήσει ειδικά μητρώα με σημειώσεις εργαζόμενων, γυναικών και παιδιών που πέρασαν από τον Οίκο Σωτηρίας Χαλεπιού. Στις μέρες μας στα τετράδια αυτά που διατηρούνται στα αρχεία της Κοινότητας των Εθνών στην Γενεύη της Ελβετίας, υπάρχουν πληροφορίες για 1700 γυναίκες και παιδιά.Στις φόρμες αυτές καταγραφής αυτών που έπαθαν οι άνθρωποι που προέρχονταν από κάθε γωνιά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και από διάφορες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στην μεγάλη τους πλειοψηφία αποτελούνται από μια σελίδα και εμπεριέχουν πληροφορίες για τα ονόματα των θυμάτων και των γονέων τους, την τοποθεσία γέννησης , την ηλικία τους και την ημερομηνία που έγιναν δεκτοί στον Οίκο Σωτηρίας στο Χαλέπι.Στο βιβλίο αυτό από αυτές τις εγγραφές έχουν επιλεχθεί περίπου 300, ενώ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μονόλογοι. Η Ντιτζλέ Ακάρ κάνει μια γενική ανάλυση όλων περιεχομένων των εγγραφών αυτών και παρέχει στατιστικά στοιχεία. Ο Ματίας Μπιόρνλουντ ερευνώντας τα αρχεία της Κοινότητας Εθνών και τα αρχεία της Δανίας γράφει για την ιστορία του Οίκου Σωτηρίας Χαλεπίου και της ταυτισμένης με αυτόν Κάρεν Γιάπε. Ενώ ο Τανέρ Ακσάμ στηριζόμενος στα οθωμανικά αρχεία κοινοποιεί τις αρχές της πολιτικής που ακολουθήθηκε σχετικά με τα ορφανά στην διάρκεια της γενοκτονίας.Μι από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές του βιβλίου είναι ότι οι καταθέσεις που αναφέρονται λήφθησαν ακριβώς εκείνα τα χρόνια, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της μνήμης που θα μπορούσε να προέκυπτε τα επόμενα έτη. Υπό αυτή την έννοια το ¨Διασωθέντες της Γενοκτονίας¨ εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτά που υπέστησαν οι γυναίκες και τα παιδιά που παρέμειναν στην ζωή. tourkikanea.gr